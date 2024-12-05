Дорожный знак с красной точкой и стрелкой: водителям рассказали о нововведениях

Для того, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге, водителям стоит всегда улучшать свои знания о дорожных знаках.

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Знак с красной точкой / коллаж: Главред, фото: pixabay, lautomobiliste

Вы узнаете:

Где устанавливают дорожный знак с красной точкой

Какую функцию он выполняет

Дорожные знаки играют ключевую роль в обеспечении транспортного движения. Однако, часто в разных странах появляются новые знаки, которые удивляют водителей.

Главред решил разобраться, что означает табличка с красной точкой и черной стрелкой.

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Что означает дорожный знак с красной точкой и стрелкой

Как сообщает издание L'automobiliste, яркая красная точка - это редкий знак, который можно встретить на насыщенных трассах европейских стран. Они обозначают так называемые "красные маршруты", указывая на участки, где часто случаются пробки.

Стрелочки на знаке указывают на оптимальный объезд, который ведет к следующему выезду в направлении пункта назначения.

Для чего нужен знак с красной точкой

Красная точка служит указателем, и обычно расположена в сложных для ориентации местах. Он нужен для объезда пробок с минимизацией задержек.

Стоит отметить, что избегать пробок не всегда целесообразно. Чаще по ним можно доехать до места назначения быстрее, чем альтернативным маршрутом.

Объезд рекомендуется только в случае, когда ожидается задержка минимум на 30 минут, или если есть информация о полном закрытии дороги.

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Что такое дорожный знак? Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

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