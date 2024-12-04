В Украине хотят ввести новый дорожный знак: что он означает

Внедрение нового дорожного знака принесет несколько преимуществ.

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Новый дорожный знак / коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

Где планируют устанавливать новый дорожный знак

Для чего он нужен

Во Львове хотят внедрить новый дорожный знак. На нем изображен белый ромб на синем фоне. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

Главред решил разобраться, что означает новый дорожный знак ромб на синем фоне.

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Новый дорожный знак во Львове

Белый ромб на синем фоне - дорожный знак, который используют во Франции, Литве и других европейских странах. В частности, при обозначении полос для совместных поездок.

Полосы, обозначенные новым знаком, могут использовать автомобили, в которых находятся по крайней мере 2 пассажира. А также, общественный транспорт, такси и электромобили.

Для чего нужен дорожный знак ромб на синем фоне

Внедрение нового дорожного знака принесет несколько преимуществ:

Количество пробок значительно уменьшится, поскольку полосы помогут разгрузить дороги.

Улучшится экология, потому что совместные поездки уменьшат количество авто и объем вредных выбросов в воздух.

Дорожное движение станет более безопасным, в частности, уменьшится риск аварий.

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Что такое дорожный знак? Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

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