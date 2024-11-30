Ошибка многих водителей: почему зимой не стоит поднимать дворники в автомобиле

Бытует мнение, что этот хитрый трюк позволяет избежать примерзания щеток стеклоочистителей к лобовому стеклу.

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Почему нельзя поднимать дворники вверх / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что не стоит делать с дворниками

Почему они могут повредиться

Зимой многие водители имеют привычку поднимать на ночь дворники своих авто вверх. Бытует мнение, что этот хитрый трюк позволяет избежать примерзания щеток стеклоочистителей к лобовому стеклу на морозе, но это не так.

Главред решил разобраться, почему поднимать дворники вверх это плохая идея.

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Почему зимой не стоит поднимать дворники в авто

По словам экспертов издания "Твоя машина", дворники прижимаются к поверхности стекла специальными пружинками, спрятанными в основании. Когда их поднимают и надолго оставляют в таком положении, эти пружины растягиваются.

В частности, это приводит к тому, что щетки прижимаются к стеклу уже не так плотно, что негативно сказывается на эффективности их работы. Грязь, дождь и снег с поверхности очищаются плохо, остаются разводы.

Кроме того, в поднятом состоянии стеклоочистители можно легко сломать. Произойти это может довольно просто - птицы, коты, дети, случайные прохожие. Даже сильный ветер может погнуть дворники.

Что сделать, чтобы дворники не примерзали

В качестве альтернативы борьбы против примерзания дворников к стеклу можно рассмотреть приобретение специальных чехлов. Для этих же целей можно использовать любую плотную ткань.

Кроме этого, прежде чем оставлять машину на ночной парковке, откройте дверь на несколько минут, чтобы остудить внутреннее пространство и выпустить из него теплый воздух. Благодаря этому утром стекло в авто не будет покрыто льдом.

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