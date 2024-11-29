Что означают желтые квадраты на дороге: озадачивают многих водителей

В Украине все чаще можно увидеть дорожную разметку в форме квадратов.

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Желтые квадраты на дороге / коллаж: Главред, фото: pixabay, vodiy.ua

Вы узнаете:

Для чего на дороге есть разметка с желтыми квадратами

Где её наносят

На дорогах Украины, особенно в крупных городах, начали наносить необычную желтую дорожную разметку.

Главред решил разобраться, что она означает и какую роль выполняет.

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Что означают желтые квадраты на дороге

Согласно ПДД, в Украине такая желтая разметка на дорогах относительно новая. Активно её наносят после осени 2021 года, когда были обновлены правила.

Первоначально коробчатая разметка желтого цвета наносилась в столице и в других крупных городах на дорогах с интенсивным движением.

В ПДД она имеет порядковый номер 1.10.3 и служит водителям предупреждением в случае пробки о запрете выезжать на участок дороги, на котором она нанесена.

Дорожная разметка 1.10.3 / фото: vodiy.ua

Для чего нужна желтая разметка в форме квадратов

Обычно такую разметку наносят на перекрестках с интенсивным трафиком. Она должна снизить количество ДТП на перекрестках, а также разгрузить их в случае пробок.

Когда проезд затруднен, желтая коробчатая разметка запрещает водителям выезжать на неё, чтобы исключить создание полного коллапса проезда.

Как проезжать желтые квадраты на дороге

Водитель должен дождаться момента начала движения предыдущих автомобилей и только тогда, убедившись в наличии свободного пространства для маневра, начать свое движение.

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