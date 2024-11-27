Что означают белые треугольники по краям дороги: новая разметка для водителей

Некоторые виды дорожной разметки могут запутывать водителей.

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Дорожная разметка / коллаж: Главред, фото: x.com/transportesgob, pixabay

Вы узнаете:

Для чего нужна разметка из треугольников

Где её наносят

На дорогах разных стран водители могут увидеть необычную дорожную разметку. Кое-где даже встречаются оптические иллюзии. Однако, как пишет портал Telegrafi, в Испании решили пойти еще дальше и использовать так называемый метод "зубов дракона", чтобы заставить водителей ездить медленнее.

Главред решил разобраться, что означает эта новая дорожная разметка.

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Что означают белые треугольники по краям дороги

Белые треугольники, нарисованные на внутренних сторонах белых линий, обозначающих полосу движения на дороге, из-за своего внешнего вида получили название - "зубы дракона".

Такие полосы можно увидеть в Бургосе, а также в Мадриде, где треугольники окрашены в желто-белый цвет.

Идея "зубов дракона" заключается в том, чтобы создать у водителей впечатление, что дорога сужается, и они должны ехать осторожнее, то есть медленнее.

Часто их можно увидеть перед пешеходным переходом, они предупреждают водителя о необходимости сбавить скорость.

Белые треугольники на дорогах в Украине

Стоит подчеркнуть, что в Украине белые треугольники на проезжей части имеют другое значение.

Разметка 1.13 указывает место, где водитель должен остановить транспортное средство, чтобы уступить дорогу на перекрестке.

Дорожная разметка 1.13 / фото: vodiy.ua

Также в Украине есть разметка 1.20, которая предупреждает о приближении к 1.13.

Дорожная разметка 1.20 / фото: vodiy.ua

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Что такое дорожная разметка? Дорожная разметка - маркировка на покрытии автодорог. Она предназначена для передачи определенной информации всем участникам дорожного движения. Возникла в начале XX века с появлением асфальтированных и бетонированных дорог. Разметка делится на группы и виды. Установлено две группы разметки: горизонтальная и вертикальная, пишет Википедия.

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