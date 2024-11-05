Для чего нужны ручки над головой в авто: водители будут удивлены

"Поручни" установлены в почти каждом авто, но многие водители до сих пор не знают, для чего они на самом деле нужны.

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Ручка над дверью авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Для чего нужны поручни над пассажирской дверью

В каких ситуациях они могут помочь

В салоне автомобиля можно увидеть ручки, которые расположены над головой возле дверей. Но не все автомобилисты знают об истинном предназначении этого обычного "инструмента". Об этом пишет Express.co.uk.

Для чего ручки над дверью в авто

Такие "поручни" обычно расположены над пассажирской дверью в авто. Также их можно увидеть и со стороны водительского места. Однако, многие участники дорожного движения думают, что эти ручки предназначены для того, чтобы держаться за них во время движения автомобиля.

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Хотя они могут быть использованы для этой цели, их настоящее предназначение - помогать автомобилистам с инвалидностью попасть внутрь транспортного средства.

"Над каждой дверью автомобиля вы обычно найдете ручку. Эти ручки на самом деле особенно полезны. Многие люди нуждаются в дополнительной помощи, чтобы сесть в машину и выйти из нее", - говорится в сообщении.

Такие ручки не обязательно можно встретить во всех авто, и на это есть несколько объяснений.

"Руль может функционировать, как импровизированная ручка для захвата. Водители также могут быть склонны хвататься за ручку во время движения, а это опасно", - добавило издание.

Эксперты Driven Car Guide предполагают, что не только пассажиры с ограниченными возможностями могут получить пользу от использования ручек.

"В больших автомобилях эти ручки обеспечивают важный рычаг для безопасного подъема и спуска, предотвращая неудобные прыжки. И наоборот, в меньших автомобилях ручки обеспечивают поддержку, чтобы облегчить спуск на тротуар. Эта функция особенно полезна для людей с инвалидностью, пожилых людей и беременных", - пояснили они.

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