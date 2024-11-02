Просто и доступно: как сделать незамерзающую жидкость для омывателя авто

Вы узнаете:
- Из чего можно сделать омыватель для стекол
- Какие пропорции спирта нужны для незамерзающей жидкости
С приближением зимы украинские автомобилисты чаще задумываются о покупке незамерзающей омывающей жидкости для автомобиля, которая крайне необходима. Однако, если жидкость нужна "здесь и сейчас", её можно приготовить самостоятельно, пишет издание "Твоя машина".
Как приготовить "омывайку" для авто
Прежде всего стоит понимать, что для получения такой жидкости, которая не будет замерзать, нужен специальный компонент. Обычно - это спирт.
Производители используют метиловый, изопропиловый или этиловый спирты. Однако, лишь последний, который используется для производства алкогольной продукции, считается нетоксичным и безопасным для человека. Поэтому лучше выбрать для омывателя именно его. В качестве альтернативы чистому спирту можно использовать водку.
Также для жидкости понадобится чистая вода и моющее средство. Также можно добавить ароматизатор, чтобы перебивать стойкий запах спирта. Можно взять старые духи или одеколон.
Вот два самых простых варианта приготовления незамерзайки:
- Жидкость на основе этилового спирта. Для получения жидкости с градусом замерзания -15 С доля спирта должна составлять 25%, остальное - вода. Для градуса замерзания -30 С доля спирта составляет 40%.
- Жидкость из водки. Температура замерзания водки около -25... -30 С, то есть магазинная бутылка - это готовые 0,5 - 0,7 л жидкости для омывателя. Её можно не размешивать, если омывайка нужна немедленно.
Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
Читайте также:
- Водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот: трудная задача по ПДД
- Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф
- Водители могут запутаться: что означает дорожный знак с зачеркнутой буквой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред