Нововведения для водителей: что означает дорожный знак 'P+D' на синем фоне

Вы узнаете:
- Где размещается данный дорожный знак
- В каких странах ЕС его можно встретить
На дорогах стран ЕС часто можно встретить интересные дорожные знаки, которых нет в Украине. Среди них - знак "P+D" на синем фоне.
Что означает дорожный знак "P+D"
Как сообщает radiozet.pl, европейские города вводят инновации в организацию парковки. Новые знаки "P+D" (Паркуй и Езжай) предназначены специально для автомобилей, которыми пользуются по принципу каршеринга. Он имеет вид синего прямоугольника с буквами "P+D". Это удобно для тех, кто желает воспользоваться авто лишь на короткое время, без необходимости иметь собственное транспортное средство.
Где можно увидеть знак "P+D"
Этот знак, указывающий на паркоместа для автомобилей, используемых по принципу "поделись автомобилем", был введен в Чехии в прошлом году. Несмотря на официальное утверждение, его активное использование началось лишь недавно.
К тому же, он является логичным дополнением к уже существующим "буквенным знакам", таким как "P+R" (паркуй и иди) и "K+R" (паркуй и езди общественным транспортом).
Что такое дорожный знак?
Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.
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