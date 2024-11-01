Нововведения для водителей: что означает дорожный знак 'P+D' на синем фоне

Многие водители еще не полностью понимают значение этого знака.

https://glavred.info/auto/novovvedeniya-dlya-voditeley-chto-oznachaet-dorozhnyy-znak-p-d-na-sinem-fone-10610390.html Ссылка скопирована

Что означает дорожный знак "P+D" / коллаж: Главред, фото: radiozet.pl, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где размещается данный дорожный знак

В каких странах ЕС его можно встретить

На дорогах стран ЕС часто можно встретить интересные дорожные знаки, которых нет в Украине. Среди них - знак "P+D" на синем фоне.

Что означает дорожный знак "P+D"

Как сообщает radiozet.pl, европейские города вводят инновации в организацию парковки. Новые знаки "P+D" (Паркуй и Езжай) предназначены специально для автомобилей, которыми пользуются по принципу каршеринга. Он имеет вид синего прямоугольника с буквами "P+D". Это удобно для тех, кто желает воспользоваться авто лишь на короткое время, без необходимости иметь собственное транспортное средство.

видео дня

Где можно увидеть знак "P+D"

Этот знак, указывающий на паркоместа для автомобилей, используемых по принципу "поделись автомобилем", был введен в Чехии в прошлом году. Несмотря на официальное утверждение, его активное использование началось лишь недавно.

К тому же, он является логичным дополнением к уже существующим "буквенным знакам", таким как "P+R" (паркуй и иди) и "K+R" (паркуй и езди общественным транспортом).

Знак "P+D" / фото: radiozet.pl

Что такое дорожный знак? Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред