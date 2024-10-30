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Водители могут запутаться: что означает дорожный знак с зачеркнутой буквой Е

Мария Николишин
30 октября 2024, 04:00
162
Такой дорожный знак имеет разную трактовку в странах.
Водители могут запутаться: что означает дорожный знак с зачеркнутой буквой Е
Дорожный знак с зачеркнутой буквой Е / коллаж: Главред, фото: moto.pl, ua.depositphotos.com

Вы узнаете

  • Что означает данный дорожный знак в разных странах
  • Где его устанавливают

Каждая страна мира имеет свои "особые" дорожные знаки. О них стоит знать, чтобы не совершить случайной ошибки. Об этом пишет издание moto.pl.

Что означает знак с перечеркнутой буквой E

Оказывается, что этот дорожный знак, который может вызвать у вас трудности, можно увидеть, в частности, на дорогах в Чили. Он информирует о запрете парковки.

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Однако, в Европе также есть такой знак. Его обычно ставят перед тоннелем и он имеет совсем другое значение.

Водители могут запутаться: что означает дорожный знак с зачеркнутой буквой Е
Дорожный знак с буквой Е / фото: moto.pl

Что означает знак с зачеркнутой буквой Е перед тоннелем

Перечеркнутый знак Е в странах ЕС указывает на категорию тоннеля согласно классификации ADR (Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов). В основном эта отметка касается водителей грузовиков.

Он направлен на предупреждение о том, что машинам с опасными грузами пересекать тоннель запрещено. Это также касается транспортных средств, которые перевозят сборные грузы более 8 тонн, среди которых есть опасные.

Запрет направлен на повышение безопасности других участников дорожного движения. Речь идет о предотвращении взрывов и горения в ограниченном пространстве тоннелей.

Что такое ПДД?

Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

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