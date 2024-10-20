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Смущает многих водителей: что означает индикатор "EPC" на панели авто

Мария Николишин
20 октября 2024, 13:39
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Индикатор "EPC" может гореть лишь мгновение, или же - все время, что говорит о неисправности авто.
Смущает многих водителей: что означает индикатор 'EPC' на панели авто
Индикатор "EPC" в авто / коллаж: Главред, фото: mashyna.com.ua, ua.depositphotos.com

Некоторые автомобилисты иногда замечают на приборной панели своего автомобиля активацию странного индикатора "EPC". К тому же, многие водители, не зная его истинное значение, иногда впадают в панику и спешат на СТО, чтобы там починили это "нечто".

Что же на самом деле означает этот тревожный сигнал и можно ли вообще ездить на машине, в которой он загорелся, рассказали эксперты издания "Твоя машина".

Что означает индикатор "EPC" в автомобиле

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Индикатор "EPC" встречается не в каждом автомобиле. Как правило, его можно найти в автомобилях, произведенных концерном Volkswagen AG. Означает этот сигнал обнаружение проблем в электронной системе автомобиля.

Почему горит лампочка "EPC" в автомобиле

Обычно лампочка "EPC" всегда загорается на мгновение при отсутствии неисправностей во время запуска двигателя. После этого она гаснет и не дает о себе знать до следующего запуска.

Если же индикатор продолжает гореть, значит в электронной системе есть какие-то неполадки. Чаще всего речь идет о выходе из строя одного из датчиков.

Индикатор "EPC" также может указывать на проблемы с топливной системой. Это может быть отказ топливного насоса, утечка топлива или загрязнение топливного фильтра.

"Кроме того индикатор предупреждает водителя об отказе контроллера двигателя, проблемах с дроссельной заслонкой, иммобилайзером, системой зажигания, выхлопной системой или сбое освещения", - отмечают эксперты.

Можно ли ехать, если горит лампочка "EPC" на панели авто

Если на вашем авто загорелась эта лампочка, то ездить на нем можно. Однако, игнорировать индикатор категорически не рекомендуется. Лучше всего провести профессиональную диагностику в автосервисе.

Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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