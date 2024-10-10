Для чего водители натирают авто кремом для бритья: удивительный лайфхак

Водитель поделился простым средством, которым он пользуется для протирки окон.

https://glavred.info/lifehack/dlya-chego-voditeli-natirayut-avto-kremom-dlya-britya-udivitelnyy-layfhak-10603838.html Ссылка скопирована

Чем можно натереть окна в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Нет ничего хуже, чем необходимость протирать стекла автомобиля, когда вы спешите - к счастью, предотвратить запотевание окон можно с помощью простого бытового средства, пишет Express.co.uk.

Что делать, если запотели окна в автомобиле

Нет ничего хуже зимой, чем выйти из машины по дороге на работу или в магазин и обнаружить, что окна покрыты туманом или инеем. Для того, чтобы окна вернулись к нормальному состоянию, может потребоваться некоторое время. Однако, как утверждают пользователи социальных сетей, этого можно избежать с помощью одного простого трюка.

Некоторые утверждают, что использование крема для бритья, если его нанести непосредственно на окна, не только устраняет надоедливый туман, но и может предотвратить его повторное образование.

На YouTube пользователь Tech Know How сказал: "Сегодня я покажу вам что-то действительно крутое. Мы возьмем крем для бритья, и я покажу вам еще одно его применение".

Затем он показал жестом на окно автомобиля и нанес крем для бритья на одну сторону с помощью салфетки из микрофибры, оставив другую сторону пустой. Он подчеркнул, что использовал лишь "немного" крема.

"Это сделает так, что оно не запотеет", - продолжил он.

После того, как половина окна была обработана, он дунул на окно и показал, как одна сторона запотела, а другая - нет.

Чем обработать окна в авто, чтобы они не запотели - видео:

Что нужно знать о Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред