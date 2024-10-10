Для чего водители натирают авто кремом для бритья: удивительный лайфхак

Нет ничего хуже, чем необходимость протирать стекла автомобиля, когда вы спешите - к счастью, предотвратить запотевание окон можно с помощью простого бытового средства, пишет Express.co.uk.
Что делать, если запотели окна в автомобиле
Нет ничего хуже зимой, чем выйти из машины по дороге на работу или в магазин и обнаружить, что окна покрыты туманом или инеем. Для того, чтобы окна вернулись к нормальному состоянию, может потребоваться некоторое время. Однако, как утверждают пользователи социальных сетей, этого можно избежать с помощью одного простого трюка.
Некоторые утверждают, что использование крема для бритья, если его нанести непосредственно на окна, не только устраняет надоедливый туман, но и может предотвратить его повторное образование.
На YouTube пользователь Tech Know How сказал: "Сегодня я покажу вам что-то действительно крутое. Мы возьмем крем для бритья, и я покажу вам еще одно его применение".
Затем он показал жестом на окно автомобиля и нанес крем для бритья на одну сторону с помощью салфетки из микрофибры, оставив другую сторону пустой. Он подчеркнул, что использовал лишь "немного" крема.
"Это сделает так, что оно не запотеет", - продолжил он.
После того, как половина окна была обработана, он дунул на окно и показал, как одна сторона запотела, а другая - нет.
Чем обработать окна в авто, чтобы они не запотели - видео:
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