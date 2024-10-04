Кто проедет третьим: задача по ПДД, которая запутает даже опытных водителей

Этот тест по ПДД гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

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Задача по ПДД / коллаж: Главред, фото: youtube.com/@zapravilami, ua.depositphotos.com

Тесты по ПДД - это хороший способ для водителей улучшить свои знания. К тому же, это интересные загадки, которые развивают внимательность.

Автор YouTube канала "За!Правилами" поделился задачей по ПДД. Вам нужно хорошо рассмотреть изображение и ответить, водитель какого транспортного средства проедет этот перекресток третьим?

Задача по ПДД / фото: youtube.com/@zapravilami

Варианты ответа:

Красный трамвай. Желтый трамвай. Синий грузовик. Зеленый автомобиль. Белый автомобиль.

Разбор задачи

У нас есть перекресток, к которому подъехали целых пять транспортных средств. Оба трамвая, а также зеленый автомобиль проезжают прямо, а синий грузовик и белый автомобиль поворачивают налево. Водители включили соответствующие указатели поворота.

Сразу стоит сказать, что перекресток нерегулируемый с неравнозначными дорогами. Поскольку здесь установлены знаки приоритета, согласно знаку 2.3 "Главная дорога", а также табличке 7.8 "Направление главной дороги", на главной находятся три транспортных средства, а именно: красный трамвай, грузовик и белый автомобиль. Именно эти транспортные средства имеют преимущество перед желтым трамваем и зеленым легковым автомобилем, которые находятся на второстепенных дорогах. Поэтому кто-то из них проедет четвертым, а кто-то пятым.

Знак 2.3 / фото: vodiy.ua

Знак 7.8 / фото: vodiy.ua

Поскольку зеленая машина и желтый трамвай находятся на равнозначных дорогах, то согласно пункту 16.12 ПДД, трамвай имеет преимущество независимо от направления его движения, а значит зеленое авто проезжает последним.

Этот же пункт мы применим и к трем транспортным средствам, которые находятся на главных дорогах. То есть получается, что и белый автомобиль, и синий грузовик должны уступить дорогу красному трамваю, который находится на неравнозначных с ними дорогах. Поэтому красный трамвай проезжает первым.

Белый автомобиль и грузовик находятся на равнозначных дорогах, а значит разъехаться между собой водители должны руководствуясь правилом препятствия справа. Согласно этому правилу, преимущество имеет водитель грузовика, который как раз и является препятствием с правой стороны для водителя белого автомобиля.

Получается, что первым едет красный трамвай, после него грузовик, третьим проезжает белый автомобиль, а потом уже желтый трамвай и зеленый автомобиль.

Получается, что правильный ответ - 5.

Интересная, но трудная задача по ПДД - видео:

Что известно о YouTube канале "За!Правилами"? YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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