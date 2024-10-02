В каком порядке транспортные средства проедут перекресток: ответ знают не все

Интересная задача по ПДД, которая поможет улучшить знания водителей.

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Задача по ПДД / коллаж: Главред, фото: youtube.com/@zapravilami, ua.depositphotos.com

Независимо от опыта, водителям стоит улучшать свои знания по ПДД. Это можно сделать с помощью интересных тестов.

Автор YouTube канала "За!Правилами" поделился одной из задач ПДД. Вам нужно рассмотреть изображение и ответить, в каком порядке транспортные средства проедут этот перекресток?

Задача по ПДД / фото: youtube.com/@zapravilami

Варианты ответа:

Синее авто, белое, грузовик. Белое авто, грузовик, синее. Грузовик, синее авто, белое. Синее авто, грузовик, белое. Белое авто, синее, грузовик. Грузовик, белый автомобиль, синий. Разъедутся по совместной договоренности.

Разбор задачи

У нас есть перекресток, к которому подъехали три транспортных средства. Водители всех транспортных средств поворачивают налево и включили соответствующие указатели поворота.

Стоит обратить внимание, что перекресток не оборудован светофорами и на нем отсутствуют какие-либо знаки. Соответственно, перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. На таких перекрестках водители обязаны разъезжаться руководствуясь пунктом 16.12 ПДД - на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Как можно увидеть из картинки, на грузовике включен маячок оранжевого цвета, но маячки такого цвета не предоставляют преимущества в движении, а служат для привлечения внимания других водителей.

Поэтому водители должны разъезжаться по правилу препятствия справа. Согласно этому правилу, водитель нерельсового транспортного средства должен уступить дорогу другому транспортному средству, находящемуся от него справа.

Но на картинке изображена редкая, но жизненная ситуация, когда все водители имеют препятствие с правой стороны. Поэтому в такой ситуации лучшим решением будет разъехаться по общей договоренности.

Правильный ответ - 7.

Задача по ПДД - видео:

Что известно о YouTube канале "За!Правилам"? YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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