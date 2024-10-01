Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей

Задачи по ПДД помогают улучшить знания и умения водителей.

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Задача по ПДД / коллаж: Главред, фото: youtube.com/@zapravilami, ua.depositphotos.com

Всем водителям стоит улучшать свои знания по ПДД. В частности, это можно сделать с помощью интересных тестов.

Автор YouTube канала "За!Правилами" поделился одной из задач ПДД. Вам нужно хорошо рассмотреть картинку и ответить, в каком порядке транспортные средства проедут этот участок дороги?

Задача по ПДД / фото: youtube.com/@zapravilami

Варианты ответа:

Синий автомобиль, красный, автобус. Автобус, синий автомобиль, красный. Автобус, красный автомобиль, синий. Красный автомобиль, синий, автобус. Синий автомобиль, автобус, красный. Красный автомобиль, автобус, синий.

Разбор задачи

Начнем с автобуса. Он начинает движение с остановки, расположенной в выездном кармане, что обозначено знаком 5.45.1 (пункт остановки автобуса).

Знак 5.45.1 / фото: vodiy.ua

Впереди, уже после остановки, мы видим белый автомобиль, который остановился и заставляет другие транспортные средства выполнять объезд. Это важно, потому что согласно пункту 17.4, в населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроатобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в кармане, водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному траспортному средству начать движение.

Получается, что водитель синего автомобиля должен уступить дорогу автобусу, как и красному авто, потому что водитель намерен сменить полосу движения. Согласно пункту 10.3, в случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. Поэтому он проедет данный участок последним.

Теперь осталось разобраться с автобусом и красным авто. Водитель белого авто остановился с нарушением ПДД, ведь запрещается останавливаться ближе, чем в 30 метрах от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств.

Мы видим, что водитель автобуса выезжает из пункта остановки, проезжает несколько метров и тогда объезжает белое авто, перестраиваясь на полосу, по которой едет красный автомобиль. Поэтому здесь снова вступает в действия тот же пункт 10.3.

Получается, что правильный ответ - 6.

Интересная задача по ПДД - видео:

Что известно о YouTube канале "За!Правилами"? YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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