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Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей

Мария Николишин
1 октября 2024, 13:49
96
Задачи по ПДД помогают улучшить знания и умения водителей.
Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей
Задача по ПДД / коллаж: Главред, фото: youtube.com/@zapravilami, ua.depositphotos.com

Всем водителям стоит улучшать свои знания по ПДД. В частности, это можно сделать с помощью интересных тестов.

Автор YouTube канала "За!Правилами" поделился одной из задач ПДД. Вам нужно хорошо рассмотреть картинку и ответить, в каком порядке транспортные средства проедут этот участок дороги?

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей
Задача по ПДД / фото: youtube.com/@zapravilami

Варианты ответа:

  1. Синий автомобиль, красный, автобус.
  2. Автобус, синий автомобиль, красный.
  3. Автобус, красный автомобиль, синий.
  4. Красный автомобиль, синий, автобус.
  5. Синий автомобиль, автобус, красный.
  6. Красный автомобиль, автобус, синий.

Разбор задачи

Начнем с автобуса. Он начинает движение с остановки, расположенной в выездном кармане, что обозначено знаком 5.45.1 (пункт остановки автобуса).

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей
Знак 5.45.1 / фото: vodiy.ua

Впереди, уже после остановки, мы видим белый автомобиль, который остановился и заставляет другие транспортные средства выполнять объезд. Это важно, потому что согласно пункту 17.4, в населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроатобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в кармане, водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному траспортному средству начать движение.

Получается, что водитель синего автомобиля должен уступить дорогу автобусу, как и красному авто, потому что водитель намерен сменить полосу движения. Согласно пункту 10.3, в случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. Поэтому он проедет данный участок последним.

Теперь осталось разобраться с автобусом и красным авто. Водитель белого авто остановился с нарушением ПДД, ведь запрещается останавливаться ближе, чем в 30 метрах от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств.

Мы видим, что водитель автобуса выезжает из пункта остановки, проезжает несколько метров и тогда объезжает белое авто, перестраиваясь на полосу, по которой едет красный автомобиль. Поэтому здесь снова вступает в действия тот же пункт 10.3.

Получается, что правильный ответ - 6.

Интересная задача по ПДД - видео:

Что известно о YouTube канале "За!Правилами"?

YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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