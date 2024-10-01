Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей

Всем водителям стоит улучшать свои знания по ПДД. В частности, это можно сделать с помощью интересных тестов.
Автор YouTube канала "За!Правилами" поделился одной из задач ПДД. Вам нужно хорошо рассмотреть картинку и ответить, в каком порядке транспортные средства проедут этот участок дороги?
Варианты ответа:
- Синий автомобиль, красный, автобус.
- Автобус, синий автомобиль, красный.
- Автобус, красный автомобиль, синий.
- Красный автомобиль, синий, автобус.
- Синий автомобиль, автобус, красный.
- Красный автомобиль, автобус, синий.
Разбор задачи
Начнем с автобуса. Он начинает движение с остановки, расположенной в выездном кармане, что обозначено знаком 5.45.1 (пункт остановки автобуса).
Впереди, уже после остановки, мы видим белый автомобиль, который остановился и заставляет другие транспортные средства выполнять объезд. Это важно, потому что согласно пункту 17.4, в населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроатобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в кармане, водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному траспортному средству начать движение.
Получается, что водитель синего автомобиля должен уступить дорогу автобусу, как и красному авто, потому что водитель намерен сменить полосу движения. Согласно пункту 10.3, в случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. Поэтому он проедет данный участок последним.
Теперь осталось разобраться с автобусом и красным авто. Водитель белого авто остановился с нарушением ПДД, ведь запрещается останавливаться ближе, чем в 30 метрах от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств.
Мы видим, что водитель автобуса выезжает из пункта остановки, проезжает несколько метров и тогда объезжает белое авто, перестраиваясь на полосу, по которой едет красный автомобиль. Поэтому здесь снова вступает в действия тот же пункт 10.3.
Получается, что правильный ответ - 6.
Интересная задача по ПДД - видео:
Что известно о YouTube канале "За!Правилами"?
YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
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