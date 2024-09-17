Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей

Все привыкли, что прямоугольные знаки с синим или зеленым цветом информационные, треугольные на белом или желтом фоне предупреждают об опасности, а круглые с белым фоном в красном круге указывают на запрет. Но теперь на некоторых дорогах европейских стран можно увидеть новый знак - круглой формы с белым фоном и зеленым ободком, пишет surinenglish.com.
Что означает круглый знак с зелеными ободком
Новый знак с зеленым ободком не заменяет красный, а указывает на рекомендацию по оптимальной скорости для поддержания безопасности на участке дороги.
То есть цифры на нем не устанавливают ограничения, но рекомендуют ехать с указанной скоростью.
На самом деле на дорогах Европы и Украины подобный знак уже давно есть. В Украине это информационно-указательный знак 5.33 "Рекомендуемая скорость".
Он указывает скорость, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги. Обычно устанавливается в начале участка и действует до ближайшего перекрестка.
Таким образом, зеленый в круглой конфигурации знака практически дублирует синий в прямоугольной форме. Однако причина этого дублирования в другом. Дело в том, что современные автомобили имеют системы распознавания знаков, а некоторые еще и подстраивают круиз-контроль под эти значения.
Эти системы не учитывают другие знаки, например синие или зеленые фоны знаков, которые дают нам рекомендуемые скорости. А круглый знак с белым фоном и зеленым ободком, как и с красной каймой, заметен для камер лучше.
Зеленые знаки чаще всего можно увидеть в районе школ. Во многих случаях их размещают учебное заведение или же службы мэрии и муниципалитетов.
Что такое ПДД?
Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".
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