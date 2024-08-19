Лак для ногтей – это не только косметический продукт, но и полезный инструмент в арсенале любого водителя.

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Для чего водители возят в автомобиле лак для ногтей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

На первый взгляд может показаться, что лак для ногтей в автомобиле – это чисто женский аксессуар. Однако даже мужчины-водители всё чаще держат его в бардачке. В чём секрет такого необычного предмета в машине и как он может помочь в экстренной ситуации?

Опытные автомобилисты нашли несколько полезных применений лаку для ногтей, которые могут спасти в неожиданных ситуациях, пишет сайт На пенсии.

Защита лакокрасочного покрытия

Небольшие царапины на кузове автомобиля – это не только эстетическая проблема. Если не устранить повреждения вовремя, на этих участках может появиться коррозия. Лак для ногтей, подобранный по цвету, может стать временным решением.

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Он защищает металл от влаги и предотвращает появление ржавчины. Конечно, это временная мера, но она позволит сохранить кузов в хорошем состоянии до посещения автомастерской.

Почему не заводится машина - основные причины Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.

Остановка трещины на лобовом стекле

Ещё одна хитрость, проверенная многими водителями, заключается в использовании лака для ногтей на лобовом стекле. Если трещина только появилась, нанесение прозрачного лака может предотвратить её дальнейшее распространение.

Это поможет выиграть время, пока вы не замените стекло или не посетите СТО. Для наилучшего эффекта стоит нанести несколько слоев лака, чтобы надёжно зафиксировать повреждённый участок.

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