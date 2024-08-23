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Водителям на заметку: что означают белые зигзагообразные линии на дороге

Мария Николишин
23 августа 2024, 17:40
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Пожалуй, каждый водитель хоть раз сталкивался с белыми зигзагообразными линиями на дороге, но не все знают, что они означают.
Водителям на заметку: что означают белые зигзагообразные линии на дороге
Что означают белые зигзагообразные линии на дороге / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что означают белые зигзагообразные линии? Этот вопрос задавал себе, пожалуй, каждый начинающий водитель. Издание The Sun решило объяснить значение этой дорожной разметки.

Так, в Украине белые зигзагообразные линии, или разметка 1.24 (ломаная краевая и осевая линии) - предупреждает о приближении к пешеходному переходу или велосипедному переезду с повышенной опасностью (ограниченная их видимость, повышенный уровень аварийности, наличие вблизи учебных заведений) с целью концентрации внимания водителя.

Водителям на заметку: что означают белые зигзагообразные линии на дороге
Разметка 1.24 / фото: vodiy.ua

Эти линии обычно находятся по обе стороны перехода и служат для запрета парковки и обгона в этих зонах.

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Стоит заметить, что согласно правилам дорожного движения, парковаться на перекрестке или в зоне, обозначенной зигзагообразными линиями нельзя.

Кроме того, зигзагообразные линии нарисованы рядом с обочиной и по центру дороги означают, что вы не должны обгонять транспортное средство, которое движется впереди, когда приближаетесь к переходу.

"Это правило установлено для того, чтобы пешеходы, в том числе дети и маломобильные группы населения, имели четкий и беспрепятственный обзор дороги, что повышает безопасность для всех", - отмечает издание.

Белые зигзагообразные линии действуют 24/7, то есть они применяются постоянно и не подпадают под ограничения определенного времени или даты.

The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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