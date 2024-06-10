Многие водители даже не догадываются: для чего нужны ребристые полосы на дороге

Ребристые поперечные неровности способствуют снижению скорости автомобиля и повышению внимания к дорожной ситуации водителей.

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Для чего нужны ребристые полосы на дороге / коллаж: Главред, фото: pixabay, mcet.com.ua

Наверное, многие едучи в авто сталкивались со звуковыми полосами на дороге. Именно тогда и возникает вопрос: что за полосы на асфальте и что они означают? Именно поэтому мы собрали несколько интересных фактов, чтобы рассказать для чего они созданы и какую роль играют.

Для чего нужны звуковые полосы на дороге

Шумовая полоса - это один из способов организации безопасного движения. Выглядит как серия неровностей, которые чередуются друг с другом, пишут специалисты.

В первую очередь эта разметка повышает уровень безопасности. Из-за вибрации водитель становится более внимательным. Но в отличие от "лежачих полицейских", которые тоже заставляют снижать скорость, шумовые полосы перед пешеходными переходами имеют характерный звук, когда их проезжают.

Где используются искусственно созданные неровности? Их можно увидеть на опасных участках, трассах с интенсивным движением, которые предполагают резкую смену направления, скоростного режима.

Ребристые полосы на дороге / фото: mcet.com.ua

Для чего красные полосы на трассе

Обычно, красные полосы на трассе используются для того, чтобы предупредить водителя об опасном участке дороги и как сигнал, что нужно снизить скорость движения.

Чаще всего красные полосы используются:

рядом с пешеходными переходами без светофора;

перед железнодорожными переездами, которые не оборудованы шлагбаумом;

в местах с плохой видимостью;

на спусках.

Красные полосы на трассе / фото: mcet.com.ua

Для чего на трассе ребристые полосы

Стоит заметить, что шумовые полосы также бывают продольные. Их устанавливают на автодорогах шириной семь метров и более, чтобы водителю было удобнее двигаться в своей полосе, если речь идет о большом расстоянии. Кроме того, они особенно актуальны на узких участках, где не разрешается делать обгон.

Смотрите видео, для чего нужны полосы движения:

Что такое дорожная разметка? Дорожная разметка - маркировка на покрытии автодорог. Она предназначена для передачи определенной информации всем участникам дорожного движения. Возникла в начале XX века с появлением асфальтированных и бетонированных дорог. Разметка делится на группы и виды. Установлено две группы разметки: горизонтальная и вертикальная, пишет Википедия.

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