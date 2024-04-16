Сколько можно хранить бензин в канистре: как не угробить двигатель авто

"Срок годности бензина" - этим вопросом задаются миллионы автолюбителей по всему миру. Главред решил детально с ним разобраться.

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Сколько по времени можно хранить бензин в канистре? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Почему нельзя долго хранить бензин - на этот ответ есть вполне четкий ответ, сообщает проект "Сніданок 1+1".

Почему нельзя долго хранить бензин?

Бензин – это не просто горючая смесь, а продукт, подверженный изменениям со временем. Длительное хранение негативно влияет на его свойства, делая его непригодным для использования в двигателях, а в некоторых случаях даже опасным.

Вот основные причины, почему нельзя долго хранить бензин:

1. Испарение летучих фракций:

Бензин – это смесь различных углеводородов, которые имеют разную температуру кипения. Легкие фракции, испаряющиеся при хранении, обуславливают его детонационную стойкость, мощность и другие эксплуатационные характеристики. Чем дольше хранится бензин, тем больше легких фракций испаряется, что приводит к снижению октанового числа, образованию смолистых отложений и потере моющих свойств.

2. Окисление:

Под воздействием кислорода воздуха бензин окисляется, образуя смолы, кислоты и другие соединения. Эти продукты окисления не только загрязняют топливную систему, но и могут привести к коррозии деталей двигателя.

3. Распадаются присадки:

Современный бензин содержит различные присадки, которые улучшают его характеристики, например, моющие, антикоррозионные, стабилизирующие.Со временем эти присадки теряют свои свойства, делая бензин менее эффективным.

4. Образование конденсата:

При перепадах температуры в канистре с бензином образуется конденсат, который оседает на дно.

Вода в бензине может привести к образованию льда в карбюраторе или инжекторе, что чревато поломкой двигателя.

Сколько можно хранить бензин?

В баке автомобиля: 1-2 месяца.

В герметичной канистре: 6-12 месяцев.

В специальных резервуарах: до 2-5 лет.

Рекомендации по хранению бензина:

Используйте только сертифицированные канистры из металла или специального пластика.

Храните бензин в прохладном, темном, хорошо проветриваемом месте.

Избегайте прямых солнечных лучей и резких перепадов температур.

Плотно закрывайте канистру после использования.

Не заливайте бак автомобиля доверху, оставляйте место для воздуха.

Не используйте бензин, который хранился дольше рекомендованного срока.

Помните - использование просроченного бензина может привести к серьезным поломкам двигателя, а также негативно сказаться на окружающей среде.

Сколько по времени можно хранить бензин в канистре?

Срок хранения бензина в канистре зависит от нескольких факторов:

Тип канистры:

Металлическая: 6-12 месяцев.

Пластиковая: 3-6 месяцев.

Условия хранения:

Прохладное, темное, хорошо проветриваемое место: увеличивает срок хранения.

Прямые солнечные лучи и резкие перепады температур: сокращают срок хранения.

Марка бензина:

Некоторые сорта бензина с присадками: могут храниться до 2-5 лет в специальных резервуарах.

В среднем, согласно ГОСТ, бензин в канистре можно хранить до 1 года.

Однако важно помнить, что со временем качество бензина ухудшается:

Снижается октановое число: приводит к потере мощности и образованию нагара.

Образуются смолы и кислоты: засоряют топливную систему и коррозируют детали двигателя.

Распад присадок: снижает эффективность бензина.

Поэтому рекомендуется использовать бензин, хранившийся не более 6 месяцев.

Для более длительного хранения используйте специальные резервуары и соблюдайте все правила хранения.

Не используйте просроченный бензин - он может привести к поломкам двигателя и негативно сказаться на окружающей среде.

Что такое бензин? Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, которые кипят чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".

Что будет, если бензин долго стоял?

Если бензин долго стоял, в нем происходят различные нежелательные изменения, которые делают его непригодным для использования в двигателях, а в некоторых случаях даже опасным.

Вот основные последствия длительного хранения бензина:

Ухудшение эксплуатационных характеристик:

Снижение октанового числа: приводит к потере мощности, образованию нагара и детонации.

Увеличение смолистых отложений: засоряют топливную систему, форсунки и инжекторы.

Потеря моющих свойств: приводит к образованию отложений в камере сгорания.

Увеличение коррозии: из-за образования кислот в процессе окисления.

Нестабильная работа двигателя:

Трудности с запуском: особенно в холодную погоду.

Неравномерная работа: провалы в мощности, рывки.

Повышенный расход топлива: из-за неполного сгорания.

Повреждение двигателя:

Засорение форсунок и инжекторов: может привести к их поломке.

Образование нагара: снижает компрессию и увеличивает износ деталей.

Коррозия элементов топливной системы: может привести к утечкам и другим неисправностям.

В худшем случае просроченный бензин может привести к:

Серьезным поломкам двигателя: требующим дорогостоящего ремонта.

Возгоранию: из-за образования смолистых отложений и снижения детонационной стойкости.

Поэтому важно не использовать бензин, который хранился дольше рекомендованного срока.

Рекомендации:

Заправляйте автомобиль свежим бензином: по возможности, берите бензин с АЗС с большой проходимостью.

Не храните бензин впрок: покупайте столько, сколько вам нужно на ближайшее время.

Используйте герметичные канистры: из металла или специального пластика.

Храните бензин в прохладном, темном, хорошо проветриваемом месте: вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Соблюдайте сроки хранения: для бензина в канистре это 6-12 месяцев.

Помните - использование просроченного бензина может не только навредить вашему автомобилю, но и быть опасным.

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