Сколько можно хранить бензин в канистре: как не угробить двигатель авто

Почему нельзя долго хранить бензин - на этот ответ есть вполне четкий ответ, сообщает проект "Сніданок 1+1".
Почему нельзя долго хранить бензин?
Бензин – это не просто горючая смесь, а продукт, подверженный изменениям со временем. Длительное хранение негативно влияет на его свойства, делая его непригодным для использования в двигателях, а в некоторых случаях даже опасным.
Вот основные причины, почему нельзя долго хранить бензин:
1. Испарение летучих фракций:
Бензин – это смесь различных углеводородов, которые имеют разную температуру кипения. Легкие фракции, испаряющиеся при хранении, обуславливают его детонационную стойкость, мощность и другие эксплуатационные характеристики. Чем дольше хранится бензин, тем больше легких фракций испаряется, что приводит к снижению октанового числа, образованию смолистых отложений и потере моющих свойств.
2. Окисление:
Под воздействием кислорода воздуха бензин окисляется, образуя смолы, кислоты и другие соединения. Эти продукты окисления не только загрязняют топливную систему, но и могут привести к коррозии деталей двигателя.
3. Распадаются присадки:
Современный бензин содержит различные присадки, которые улучшают его характеристики, например, моющие, антикоррозионные, стабилизирующие.Со временем эти присадки теряют свои свойства, делая бензин менее эффективным.
4. Образование конденсата:
При перепадах температуры в канистре с бензином образуется конденсат, который оседает на дно.
Вода в бензине может привести к образованию льда в карбюраторе или инжекторе, что чревато поломкой двигателя.
Сколько можно хранить бензин?
В баке автомобиля: 1-2 месяца.
В герметичной канистре: 6-12 месяцев.
В специальных резервуарах: до 2-5 лет.
Рекомендации по хранению бензина:
- Используйте только сертифицированные канистры из металла или специального пластика.
- Храните бензин в прохладном, темном, хорошо проветриваемом месте.
- Избегайте прямых солнечных лучей и резких перепадов температур.
- Плотно закрывайте канистру после использования.
- Не заливайте бак автомобиля доверху, оставляйте место для воздуха.
- Не используйте бензин, который хранился дольше рекомендованного срока.
Помните - использование просроченного бензина может привести к серьезным поломкам двигателя, а также негативно сказаться на окружающей среде.
Сколько по времени можно хранить бензин в канистре?
Срок хранения бензина в канистре зависит от нескольких факторов:
- Тип канистры:
- Металлическая: 6-12 месяцев.
- Пластиковая: 3-6 месяцев.
Условия хранения:
- Прохладное, темное, хорошо проветриваемое место: увеличивает срок хранения.
- Прямые солнечные лучи и резкие перепады температур: сокращают срок хранения.
Марка бензина:
- Некоторые сорта бензина с присадками: могут храниться до 2-5 лет в специальных резервуарах.
- В среднем, согласно ГОСТ, бензин в канистре можно хранить до 1 года.
Однако важно помнить, что со временем качество бензина ухудшается:
- Снижается октановое число: приводит к потере мощности и образованию нагара.
- Образуются смолы и кислоты: засоряют топливную систему и коррозируют детали двигателя.
Распад присадок: снижает эффективность бензина.
- Поэтому рекомендуется использовать бензин, хранившийся не более 6 месяцев.
- Для более длительного хранения используйте специальные резервуары и соблюдайте все правила хранения.
Не используйте просроченный бензин - он может привести к поломкам двигателя и негативно сказаться на окружающей среде.
Что такое бензин?
Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, которые кипят чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".
Что будет, если бензин долго стоял?
Если бензин долго стоял, в нем происходят различные нежелательные изменения, которые делают его непригодным для использования в двигателях, а в некоторых случаях даже опасным.
Вот основные последствия длительного хранения бензина:
Ухудшение эксплуатационных характеристик:
- Снижение октанового числа: приводит к потере мощности, образованию нагара и детонации.
- Увеличение смолистых отложений: засоряют топливную систему, форсунки и инжекторы.
Потеря моющих свойств: приводит к образованию отложений в камере сгорания.
Увеличение коррозии: из-за образования кислот в процессе окисления.
- Нестабильная работа двигателя:
- Трудности с запуском: особенно в холодную погоду.
- Неравномерная работа: провалы в мощности, рывки.
- Повышенный расход топлива: из-за неполного сгорания.
Повреждение двигателя:
- Засорение форсунок и инжекторов: может привести к их поломке.
- Образование нагара: снижает компрессию и увеличивает износ деталей.
- Коррозия элементов топливной системы: может привести к утечкам и другим неисправностям.
В худшем случае просроченный бензин может привести к:
- Серьезным поломкам двигателя: требующим дорогостоящего ремонта.
- Возгоранию: из-за образования смолистых отложений и снижения детонационной стойкости.
- Поэтому важно не использовать бензин, который хранился дольше рекомендованного срока.
Рекомендации:
- Заправляйте автомобиль свежим бензином: по возможности, берите бензин с АЗС с большой проходимостью.
- Не храните бензин впрок: покупайте столько, сколько вам нужно на ближайшее время.
- Используйте герметичные канистры: из металла или специального пластика.
- Храните бензин в прохладном, темном, хорошо проветриваемом месте: вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Соблюдайте сроки хранения: для бензина в канистре это 6-12 месяцев.
Помните - использование просроченного бензина может не только навредить вашему автомобилю, но и быть опасным.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Как понять, что бензин плохого качества: фишки, которые должен знать каждый
- В Украине резко вырастут цены на бензин и дизтопливо: причины
- В Украине скоро подорожает бензин: украинцам рассказали, что будет с ценами
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред