Большинство об этом забывает: три скрытые функции авто - водителям на заметку

Покупка нового автомобиля - это волнующее событие, но вместе с ним может возникнуть проблема с настройкой всех функций. Именно поэтому один автогуру раскрыл три скрытые функции, о которых большинство людей могут забыть в своем транспортном средстве, пишет Mirror.
Суперзвезда TikTok master_driver666, которая имеет 747 000 подписчиков, недавно поделилась на своей странице видеороликом, чтобы показать лайфхак поклонникам.
В 30-секундном видео она сказала: "После покупки нового автомобиля нужно сделать несколько простых настроек. Сначала нажмите и удерживайте кнопку замка двери в течение пяти секунд, чтобы активировать функцию блокировки одним касанием".
"Во-вторых, нажмите переключатель стеклоподъемника на 5 секунд. Так вы можете активировать функцию поднятия стекла в одно касание. В-третьих, включите заднюю передачу, поверните регулятор зеркала заднего вида в положение R, отрегулируйте зеркало заднего вида, найдите место расположения задней шины. Это активирует функцию автоматического складывания зеркала заднего вида", сказала она.
Смотрите видео, как настроить автомобиль:
@master_driver666 Знаете ли вы скрытые особенности автомобилей?#driving#skills#tips#knowledge#fpy♬ 原聲 - Master driver
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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