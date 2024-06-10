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Как завести машину которая не заводится: простой метод удивит опытных водителей

Юрий Берендий
10 июня 2024, 17:42
237
Автомобилист и популярная автоблогерка поделилась секретом о том, как завести машину которая не заводится бесплатно и без вызова автомеханика.
Как завести машину которая не заводится: простой метод удивит опытных водителей
Как завести машину которая не заводится - почему не заводится машина / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Каждый автомобилист боится того момента, когда его машина устраивает истерику и отказывается заводиться. Это может быть заклинивание выхлопной трубы или какая-то другая неприятная проблема, но обычно вы сначала звоните местному механику. И часто вам выставляют немалый счет. Но теперь оказывается, что вы можете избежать этих расходов, сообщает Mirror.

Один сообразительный пользователь TikTok поделился хитрым трюком, который может вернуть вас на дорогу, не потратив ни копейки.

Проблема часто возникает, когда ваш автомобиль не заводится. Пользователь @master_driver666 из TikTok, который имеет 710 000 подписчиков, начинает свое вирусное видео со слов "Идите сюда, посмотрите на эту машину. Давай попробуем завести ее, она не завелась, я попробую еще раз. Температура воды нормальная, но она не заводится!"

видео дня

Как завести машину если она перегрелась

Затем она предполагает, что иногда автомобиль не заводится, потому что он перегрет.

"Вообще говоря, если возникает такая проблема, это означает, что деталь сломана. Она называется датчик температуры воды, ее функция - контролировать количество впрыска топлива в соответствии с температурой двигателя, и если что-то пойдет не так, машина станет такой", - сказала она.

Однако она отмечает, что датчик температуры воды недавно был заменен.

"Многие ремонтные мастерские игнорируют эту деталь, если она выйдет из строя, возникнет и эта проблема. Посмотрите сюда, это называется датчик температуры воздуха на входе. Давайте сначала его демонтируем и проверим. Способ демонтажа очень простой, никаких инструментов не нужно, только руки", - отметила блогер.

Смотрите видео о том, что делать, если машина не заводится:

Вынув датчик, она обнаружила, что он покрыт грязью.

"Грязь покрыла датчик, неудивительно, что машина не заводится. Решение простое: найдите бутылку с моющим средством и очистите его от грязи. После того, как мы его почистим, мы установим его на место", - рассказала она в ведерке.

После того, как все было собрано, машина завелась без проблем.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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