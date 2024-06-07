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Грязь отпадет сама и без химии: как вывести пятна со старых кастрюль из нержавейки

Юрий Берендий
7 июня 2024, 04:11
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Очистка кастрюли из нержавеющей стали от пятен без химии может быть достаточно простой, если использовать правильные, методы и средства.
Грязь отпадет сама и без химии: как вывести пятна со старых кастрюль из нержавейки
Как отчистить старые кастрюли из нержавейки без химии - лучшие методы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Очистка старых кастрюль из нержавеющей стали - непростая задача. Этот материал, который широко используется на кухнях и в домах, может выглядеть хорошо, но он может загрязняться, а иногда его трудно чистить. Он теряет свою элегантность, когда на нем появляются пятна. О том, как отчистить любые предметы из нержавеющей стали без химии сообщает французское издание Santé+ Magazine.

Как сохранить блеск нержавеющей стали

Эксперты указывают на то, что чтобы сохранить блеск нержавеющей стали, стоит чистить ее сразу после загрязнения.

"Частота чистки зависит от того, как часто вы пользуетесь предметами из нержавеющей стали. Если они часто используются, то для них может потребоваться ежедневная чистка", - отмечают они.

Как очистить кастрюлю из нержавеющей стали без химии

Чтобы очистить кастрюлю из нержавеющей стали без химикатов, вам понадобятся:

  • Мягкая ткань
  • Миска от малого до среднего размера
  • Мягкое моющее средство для посуды
  • Белый уксус
  • Бикарбонат соды
  • Оливковое масло

Существует несколько мягких средств для очистки нержавеющей стали и придания ей блеска.

Как отчистить кастрюлю из нержавейки уксусом

Белый уксус эффективен для удаления стойких жирных и известковых пятен.

  • Смешайте две части воды с одной частью белого уксуса, чтобы получить чистящий раствор.
  • Смочите мягкую тряпку уксусным раствором.
  • Протрите всю поверхность кастрюли из нержавеющей стали.
  • Не оставляйте белый уксус на нержавеющей стали надолго.
  • Промойте, а затем тщательно высушите, чтобы избежать пятен от воды.

Как отчистить кастрюлю из нержавейки уксусом оливковым маслом и уксусом

Сочетание этих двух натуральных продуктов даст удовлетворительный результат.

"Белый уксус удаляет пятна и грязь благодаря содержанию уксусной кислоты, а оливковое масло добавляет защитный слой к нержавеющей стали, сохраняя ее блеск", - говорится в материале.

  • Смешайте в равных частях белый уксус и воду.
  • Налейте раствор в бутылку с распылителем.
  • Распылите раствор на кастрюлю из нержавеющей стали.
  • Добавьте несколько капель оливкового масла на сухую салфетку из микрофибры.
  • Отполируйте нержавеющую сталь по направлению волокон.
  • Вытрите остатки.

Как отчистить кастрюлю из нержавейки паром

Вместо того, чтобы чистить нержавеющую сталь щеткой или любым другим абразивным инструментом, который может поцарапать ее, можно использовать пар.

"Высокая температура пара помогает расщеплять пятна и делает нержавеющую сталь блестящей без использования химических средств", - отмечают специалисты.

  • Наполните пароочиститель водой и включите его.
  • Подайте пар непосредственно на нержавеющую сталь, чтобы расщепить пятна.
  • Мягкой сухой тряпкой осторожно потрите пятно в направлении волокон, чтобы не поцарапать нержавеющую сталь.
  • Продолжайте чистить небольшими круговыми движениями, пока пятна не исчезнут.

Santé+ Magazine

Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

Как вернуть блеск нержавеющей стали

Чтобы сделать кастрюлю из нержавеющей стали блестящей и защитить ее от отпечатков пальцев, можно воспользоваться оливковым маслом.

  • Нанесите несколько капель оливкового масла на чистую салфетку из микрофибры.
  • Протрите поверхность по направлению волокон.
  • Вытрите излишки чистой сухой тряпкой.
  • Ваша нержавеющая сталь не должна быть маслянистой, только блестящей.

Как удалить пятна с нержавеющей стали с помощью соды

Шаг 1: Приготовьте пасту

Смешайте немного воды с двумя столовыми ложками бикарбоната соды, чтобы получить пасту.Нанесите ее на пятна.Оставьте на 20 минут.

Шаг 2: Приготовьте раствор для очистки

В миске среднего размера приготовьте раствор на основе воды и средства для мытья посуды. Если вы хотите избежать каких-либо химических компонентов, можете использовать экологически чистое средство для мытья посуды.

Шаг 3: Протрите мягкой тряпкой

Смочите тряпку в этом растворе и потрите пятна.

Шаг 4: Прополощите и высушите

Тщательно промойте обработанные участки теплой водой. обязательно вытрите остатки мыльного раствора. хорошо просушите чистой тряпкой, чтобы избежать разводов от воды.

Смотрите видео о том, как быстро отчистить кастрюлю из нержавейки:

Универсальное чистящее средство для чистки
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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