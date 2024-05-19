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Будет сверкать: мужчина показал, как отмыть кастрюлю с помощью 4 ингредиентов

Алёна Воронина
19 мая 2024, 03:30
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Нужно будет соединить всего три ингредиента, чтобы кастрюля стала идеально чистой.
Кастрюля, как отмыть кастрюлю
Как отмыть кастрюлю/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

После длительного пользования любая кастрюля может потерять свою чистоту и блеск - на ней будут скапливаться жир, нагар и другая грязь, которая может оставаться после приготовления пищи. Но есть ряд хороших способов, как очистить кастрюлю от нагара снаружи и внутри, чтобы она снова была как новая.

Об одном простом и эффективном средстве для чистки кастрюль рассказал пользователь @tavares_good_tips в TikTok, сначала проверив этот способ самостоятельно, пишет The Mirror. Мужчина отмечает, что для такого метода понадобятся всего четыре ингредиента - напиток кока-кола, соль, моющее средство для посуды и вода.

Нужно взять 200 мл кока-колы и добавить чайную ложку соли прямо в бутылку, затем закрыть бутылку крышкой и хорошо потрясти, чтобы соль быстрее растворилась. Но нужно будет спешить закрыть бутылку крышкой, ведь после добавления соли смесь начнет подниматься.

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Затем перелить раствор в емкость, добавить туда еще столовую ложку соли и перемешать. Далее добавить 200 мл средства для мытья посуды и тоже перемешать. После этого также добавить 100 мл воды в раствор.

Готовый раствор перелить в пустую бутылку и пользоваться им для мытья кастрюль. Таким средством можно мыть различные кастрюли, особенно алюминиевые.

Чтобы продемонстрировать, как работает смесь, мужчина взял очень грязную кастрюлю, грязь на которой уже въелась, налил немного средства на губку для мытья посуды и помыл ее. Вся грязь с кастрюли достаточно быстро смылась.

Смотрите видео, как отмыть кастрюлю:

@tavares_good_tips Just put Salt in Coke and you will thank me forever! Это невероятно!!! ??? #foryou♬ Chill and gentle lo-fi/10 minutes(1455687) - nightbird_bgm

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой/ Инфографика Главред

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