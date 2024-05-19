Заметить зонтик среди страусов за 11 секунд смогут единицы: сложная загадка

Непросто будет отыскать место, где спрятан зонт. Лишь немногим удастся это сделать за такой короткий промежуток времени.

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Надо найти зонтик среди страусов за 11 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, depositphotos.com/ua

Головоломки и оптические иллюзии являются отличным способом проверить свои навыки решения логических задач. Но в то же время такие загадки помогут потренировать эти навыки, а также хорошо повлияют на то, чтобы улучшить нестандартное мышление.

В следующей загадке нужно отыскать зонтик, который спрятан среди страусов, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно этот предмет.

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На картинке мы видим большое количество страусов. Часть из них стоит на месте, а часть шагает в правую или левую сторону.

На первый взгляд может казаться, будто бы кроме страусов на картинке больше ничего нет, но это не так. Где-то там точно есть зонтик, просто заметить его очень сложно, ведь его тайник очень хорошо замаскирован.

Но загадку нужно разгадать за ограниченное количество времени - всего за 11 секунд. Не каждому удастся сделать это настолько быстро.

Попробуйте не отвлекаться, собраться с силами и собрать воедино всю свою внимательность и разгадать загадку настолько быстро, как вам только удастся.

Надо найти зонтик среди страусов за 11 секунд/ Brightside

Если вы хотите проверить свои силы, тогда попробуйте отгадать загадку самостоятельно. Но если вам не удается найти зонтик, тогда вы можете подсмотреть ответ внизу.

Непросто будет заметить зонтик/ Brightside

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти ошибку за 6 секунд сможет только самый внимательный. Только самым внимательным удастся понять, что именно на картинке не так. Придется хорошо постараться, чтобы найти правильный ответ.

Также ранее мы рассказывали о сложной загадке, в которой найти ноль за 10 секунд смогут только люди с "орлиным зрением". Среди большого количества цифр непросто будет заметить, где именно спрятан ноль.

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