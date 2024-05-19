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Заметить зонтик среди страусов за 11 секунд смогут единицы: сложная загадка

Алёна Воронина
19 мая 2024, 07:10
439
Непросто будет отыскать место, где спрятан зонт. Лишь немногим удастся это сделать за такой короткий промежуток времени.

Загадка, девушка.
Надо найти зонтик среди страусов за 11 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, depositphotos.com/ua

Головоломки и оптические иллюзии являются отличным способом проверить свои навыки решения логических задач. Но в то же время такие загадки помогут потренировать эти навыки, а также хорошо повлияют на то, чтобы улучшить нестандартное мышление.

В следующей загадке нужно отыскать зонтик, который спрятан среди страусов, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно этот предмет.

видео дня

На картинке мы видим большое количество страусов. Часть из них стоит на месте, а часть шагает в правую или левую сторону.

На первый взгляд может казаться, будто бы кроме страусов на картинке больше ничего нет, но это не так. Где-то там точно есть зонтик, просто заметить его очень сложно, ведь его тайник очень хорошо замаскирован.

Но загадку нужно разгадать за ограниченное количество времени - всего за 11 секунд. Не каждому удастся сделать это настолько быстро.

Попробуйте не отвлекаться, собраться с силами и собрать воедино всю свою внимательность и разгадать загадку настолько быстро, как вам только удастся.

Загадка
Надо найти зонтик среди страусов за 11 секунд/ Brightside

Если вы хотите проверить свои силы, тогда попробуйте отгадать загадку самостоятельно. Но если вам не удается найти зонтик, тогда вы можете подсмотреть ответ внизу.

Загадка
Непросто будет заметить зонтик/ Brightside

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти ошибку за 6 секунд сможет только самый внимательный. Только самым внимательным удастся понять, что именно на картинке не так. Придется хорошо постараться, чтобы найти правильный ответ.

Также ранее мы рассказывали о сложной загадке, в которой найти ноль за 10 секунд смогут только люди с "орлиным зрением". Среди большого количества цифр непросто будет заметить, где именно спрятан ноль.

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