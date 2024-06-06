Это мало кто знает: чем полезен чай из липы - главный секрет напитка

Для приготовления липового чая используют цветки дерева, поэтому нужно успеть их собрать.

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Чем полезен чай из липы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Липовый чай - это отвар, который готовят, заливая кипятком сушеный липовый цвет. Он издавна использовался в народной медицине для успокоения тревоги и облегчения проблем с пищеварением.

Для приготовления липового чая используют цветки дерева. К тому же, собрать их собрать нужно успеть, потому что липа цветет всего 10-15 дней в конце июня - начале июля.

Как заваривать липовый чай

Евгений Клопотенко поделился своими советами, как правильно приготовить чай из липы. Для него нужно использовать примерно 1-2 чайные ложки или несколько веточек липы. Залейте чайную смесь кипятком, накройте чашку тарелкой или крышкой и запаривайте чай 15 мин. По желанию, процедите напиток и наслаждайтесь.

Чем полезен чай из липы

Липовый чай - нежный и легкий напиток. Употребление липового чая может способствовать расслаблению, иметь легкий снотворный эффект и помогает снижению артериального давления. Однако этот эффект еще не полностью изучен и требует дальнейших научных исследований.

Кому нельзя пить чай из липы

Прежде всего, липовый чай не стоит употреблять людям с аллергией на липовую пыльцу. Кроме того, медицина не изучала эффект липового чая на беременных и кормящих грудью женщин, поэтому им стоит быть очень осторожными с употреблением этого напитка. Также липовый чай не следует употреблять людям с заболеваниями сердца.

Как часто можно пить чай из липы

Данный чай рекомендуют употреблять не более одной чашки в день. К тому же, каждый день им смаковать тоже не стоит, так как он дает дополнительную нагрузку на сердце из-за своих мочегонных и потогонных свойств. У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция.

Смотрите видео, почему надо пить липовый чай:

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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