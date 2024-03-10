Напиток получится горьким: эксперты назвали самую большую ошибку при заваривании чая

Если игнорировать один совет, то готовый чай будет невкусным, и вероятно его придется вылить.

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Эксперты назвали самую большую ошибку во время заваривания чая/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Чай является одним из самых популярных напитков в наше время. То, как долго его настаивать и добавлять ли сахар и молоко, зависит от личных предпочтений каждого из нас. Но есть одно правило, игнорирование которого может стать причиной того, что приготовленный напиток придется вылить, ведь он будет очень горьким.

Эксперты компании Ringtons Tea, которая занимается продажей чая и кофе, назвали одну из самых больших ошибок при заваривании чая, пишет The Mirror. Эта ошибка связана с тем, как мы достаем пакетик из чашки во время заваривания пакетированного чая.

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Отмечается, что если выжимать пакетик перед тем, как достать его из чашки, то напиток может быть испорченным. Именно такое действие может привести к тому, что чай будет слишком горьким, и пить его будет невозможно.

Дело в количестве дубильных веществ, которые попадают в чай из пакетика во время заваривания. Такие вещества придают напитку горечь. Стоит дать пакетику просто настояться необходимое количество времени (длиннее или короче промежуток времени - в зависимости от того, более или менее крепкий чай вы любите), и после этого достать пакетик из чашки. Если же его выжимать, то в чай попадет гораздо больше дубильных веществ, и напиток может стать слишком горьким.

Конечно, стоит обращать внимание на свой вкус, ведь некоторым может нравиться более горький чай, чем другим.

Но при этом эксперты называют еще одну опасность отжимания чайного пакетика после его заваривания – он может порваться, и как следствие его содержимое неожиданно попадет в напиток.

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