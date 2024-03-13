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Почему нельзя пить горячий чай: причина, которая многих ошарашит

Алёна Воронина
13 марта 2024, 16:06
Стоит употреблять напитки и блюда, температура которых не превышает 60 градусов, говорят врачи.
Чай, девушка пьет чай
Почему нельзя пить горячий чай/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда за окном не очень теплая погода, то одним из методов, который точно поможет согреться, очень часто является горячий чай. Но безопасно ли пить напиток, который еще не остыл, и не может ли это навредить нашему здоровью?

Кандидат медицинских наук Юрий Габорец объяснил, почему нельзя пить горячий чай. Он отметил, что такая привычка очень плохо влияет на здоровье человека и может привести к серьезным последствиям.

"Пить горячий чай плохо, потому что эпителий ротовой полости выдерживает высокую температуру, а эпителий пищевода не предназначен для горячего и там нет болевых рецепторов. Поэтому у людей, которые любят горячее, может возникнуть рак пищевода", – предупредил врач.

По словам врача, нужно употреблять всю пищу и напитки только в теплом виде.

В комментарии для ТСН гастроэнтеролог и диетолог Галина Незговорова рассказала, что в случае постоянного употребления пищи и напитков с температурой выше 70 градусов риск возникновения рака пищевода увеличивается в шесть раз.

Кто такая Галина Несговорова?

Галина Незговорова – диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, врач высшей категории, которая имеет стаж работы почти 30 лет.

Врач проводит консультации и диагностику при нарушениях обмена веществ. Занимается лечением болезней желудочно-кишечного тракта – язвенной болезни, гастрита, панкреатита, почек и т.д.

Врачи объясняют, что горячее блюдо сначала обжигает слизистую рта, затем сам пищевод и в конце негативно влияет на работу желудка. Однократное употребление горячего сильного вреда может и не нанести, но если это постоянная привычка, то это приведет к проблемам.

Поэтому, по словам медиков, нужно употреблять пищу и напитки с температурой не более 60 градусов, а лучше – от 40 до 50 градусов.

Что касается чая, то его также советуют не пить натощак перед сном. Также нельзя его пить не только очень горячим, но и очень крепким. Кроме этого, не советуют наливать воду в чайник из-под крана. Стоит пить не более двух чашек чая в день.

Смотрите видео о том, как горячая еда и напитки вредят нашему организму:

Ранее эксперты назвали самую большую ошибку во время заваривания чая. Если игнорировать один совет, то готовый чай будет невкусным, и вероятно его придется вылить.

Также ранее Главред рассказывал о 6 основных правилах, которые сделают напиток непревзойденным. Всего несколько секретов способны сделать чай необычайно вкусным.

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