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Когда в Украине закончится война: астролог назвала год

Алёна Воронина
12 марта 2024, 17:00
Однако у такого завершения войны "будут свои плюсы и минусы", предупредила астролог.
Украинские военные, астролог Полина Павлова
Астролог сказала, когда в Украине закончится война/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скрин

Согласно прогнозу астролога, специалиста по индийской астрологии Джотиш Полины Павловой, война в Украине может закончиться к 2026 году. По ее словам, этот период будет оптимистичным, но некоторые украинцы могут быть разочарованы.

Об этом Павлова сказала в комментарии ютуб-каналу "Мой мир". Она отмечает, что в Украине недавно начался новый подпериод.

"В Украине начался новый подпериод. Технически он начался с 3 марта, но, как я говорю, не всегда так бывает, что начался подпериод и это сразу заметили. В нем есть свои плюсы и минусы. Плюсы – это период Венеры. Всё, чем Украина богата, это представляет Венера. Венера неплохо расположена, а потому в этом подпериоде может установиться какая-то стабильность", – отмечает Павлова.

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Но этот подпериод долгий – он закончится в 2026 году. За это время установится ясность, говорит астролог.

"После 2026 года война распространяться не будет. Крайний предел – это 2026 год. Это если война не закончится раньше. Потому что даже в этом году есть предпосылки для этого. Я надеюсь, что она закончится раньше", – сказала она.

Астролог добавила, что завершение войны придаст украинцам оптимизма, многие люди вернутся домой. Но, по ее словам, будут и минусы, среди которых – недовольство украинцев из-за отсутствия деоккупации некоторых территорий и "засланные казачки из России", которые могут противодействовать внутри Украины.

Ранее астролог назвал год окончания войны. Астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян отметил, что либо уйдет из власти, либо умрет один из основных игроков, которые заинтересованы в войне РФ против Украины. После этого война закончится.

Также астролог Ангелина Вакулина сказала, что ждет Украину в ближайшие дни. Она рассказала, какие 11 областей Украины под угрозой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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