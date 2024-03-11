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Ошибка, которую делает большинство: эксперт назвал 5 средств для мытья, которые портят пол

Алёна Воронина
11 марта 2024, 17:46
Ряд народных средств для уборки, которые нередко многие используют, могут испортить пол.
Мытье полов
Эксперт назвал 5 средств для мытья, которые портят пол/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Пол является одной из самых загрязненных частей жилища, поэтому мытью пола обычно уделяется особое внимание. При этом для того, чтобы избежать использования магазинной химии, многие хозяйки и хозяева во время уборки применяют народные средства. Но мало кто догадывается, что некоторые из таких средств в долгосрочной перспективе могут принести больше вреда, чем пользы. Поэтому когда вы ищете способ, как хорошо вымыть пол, лучше избегать нескольких рискованных средств и вместо этого отдавать предпочтение различным альтернативам.

Эксперт по трендам в напольных покрытиях Flooring King Лиам Клевердон рассказал о 5 средствах, которых следует избегать при мытье пола, пишет The Mirror.

1. Уксус

По словам Клевердона, уксус часто используется для решения различных бытовых проблем. Однако этого продукта следует избегать при очистке пола. Дело в том, что длительное использование такой кислоты может со временем сделать пол тусклым, его внешний вид изменится в худшую сторону.

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Особенно следует избегать нанесения уксуса на деревянный пол. Это же касается таких покрытий, как линолеум и винил, ведь уксус может сделать так, что поверхность такого покрытия потускнеет.

Можно использовать уксус для мытья ламинированного пола, но даже в таком случае стоит быть осторожными и обязательно разводить продукт водой.

2. Лимонный сок

Такой продукт также часто используется дома, чтобы решать различные бытовые проблемы. Но для пола его применять не стоит, ведь кислота, которая содержится в лимонном соке, может повредить покрытие. Если вы всё-таки хотите использовать сок лимона как средство для мытья пола, то стоит использовать его в небольших количествах и разводить водой.

Ошибка, которую делает большинство: эксперт назвал 5 средств для мытья, которые портят пол
Лимонный сок лучше не использовать для мытья пола/ pixabay.com

3. Отбеливатель

Эксперт отметил, что использование отбеливателя для мытья пола может нанести необратимый вред. Также он напомнил, что таким средством можно лишь дезинфицировать пол, а не хорошо его отмыть.

Отбеливатель, по словам эксперта, может "уничтожить цвет пола", а также ослабить материал, если напольное покрытие изготовлено из дерева. Нанесение отбеливателя на виниловый пол также вредно, поскольку оно может привести к разрушению материала со временем. Нельзя применять такое средство и на деревянных ламинированных полах.

4. Растительное масло

Использование растительного масла на полу может повредить материал, из которого изготовлено покрытие. На ламинате масло может оставить полосы, что в итоге приведет к неприглядным изменениям в виде пола. Также после частого использования такого средства пол может стать более уязвимым и подверженным износу.

Также плачевные последствия могут быть, если использовать средство на деревянном полу, ведь удалить все остатки масла с дерева будет очень непросто.

Масло нельзя использовать даже на плитке, потому что остатки на плитке потом будут притягивать к себе еще больше грязи.

Ошибка, которую делает большинство: эксперт назвал 5 средств для мытья, которые портят пол
Использование масла во время мытья пола может навредить покрытию/ depositphotos.com/ua

5. Аммиак

Аммиак нельзя использовать на большинстве покрытий, в частности на дереве, ламинате, виниле, линолеуме и т.д. Он приведет к обесцвечиванию покрытия и исчезновению блеска, что в конечном итоге испортит общий вид пола.

Альтернатива вредным средствам для пола

Вместо описанных выше средств, которые могут навредить полу, лучше использовать "дружественные" к напольному покрытию альтернативы. Эксперт советует использовать, например, мыло с нейтральным pH и швабру из микроволокна для мытья пола.

"Смесь четверти стакана мягкого или рН-нейтрального мыла с водой в сочетании со шваброй из микрофибры является универсальным методом чистки разнообразных материалов. Его можно применять для деревянного пола с полиуретаном, фарфоровой плитки и каменного пола, поскольку ее безвредные свойства обеспечивают безопасную уборку со свежим покрытием", – рассказал Лиам Клевердон.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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