В ответ Кремль так и не пошёл ни на какие уступки в отношении мирного соглашения.

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Как Трамп играет на руку Путину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

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Ограничение Starshield стало как минимум десятым подарком Путину

Первым и самым крупным автор считает прекращение помощи Украине

Путин в ответ не пошёл ни на одну уступку

Очередное ограничение работы спутниковой системы Starshield стало как минимум десятым подарком, который американский лидер Дональд Трамп сделал кремлевскому диктатору Владимиру Путину за неполные два года президентства. Кремль же не пошел ни на одну уступку в отношении мирного соглашения, сообщает Bloomberg.

К такому выводу приходит обозреватель Bloomberg Opinion Марк Чемпион, который пишет о Европе, России и Ближнем Востоке. Первым и самым крупным подарком он считает прекращение военной и другой помощи Украине.

При администрации Джо Байдена США выделили Киеву 119 млрд долларов. После возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года эта сумма не изменилась. Вашингтон сохранил лишь обмен разведданными и разрешил Европе закупать американское оружие для Украины. Даже этого Киев и европейские столицы добивались долго.

От НАТО до Аляски

Следующей уступкой автор называет позицию Трампа и его министра обороны: они исключили для Украины любую перспективу членства в НАТО. По мнению Чемпиона, таким образом Путин получил то, чего требовал еще в начале войны, причем еще до начала каких-либо переговоров.

Третьим подарком стала пауза в передаче Киеву разведданных в марте 2025 года. Из-за нее Силы обороны были вынуждены отойти из Курщины. Тогда же Трамп подыгрывал российской пропаганде о "нелегитимности" Зеленского. Четвертым подарком обозреватель считает встречу на Аляске, которая вывела Путина из изоляции.

Пятым шагом в статье названо нападение США на Иран. Автор признает, что оно не было направлено против Украины, однако Москва существенно выиграла на подорожании топлива.

Starlink, безопасность Европы и новые уступки

Шестым и седьмым подарками "Чемпион" называет первое ограничение скорости работы Starlink, из-за которого Киеву стало сложнее перехватывать российские реактивные дроны. Восьмой - прекращение предупреждений о российских баллистических атаках, что повысило риски для гражданского населения.

Девятой уступкой обозреватель считает то, что накануне последних трехсторонних переговоров США согласились сделать темой встречи новую структуру безопасности для Европы. Автор ссылается на российского военного блогера: по его мнению, такая дискуссия позволит России воевать как минимум до весны, а затем от Украины будут требовать еще более сложных уступок.

Чемпион убежден, что на этом череда уступок не закончится. Следующие переговоры возможны во время встречи Трампа и Путина, к которой должен присоединиться лидер Китая, ведь Путин стремится, чтобы Россию признали сверхдержавой. Колумнист также ставит под сомнение сам подход Вашингтона к переговорному процессу.

"Линия Белого дома заключается в том, что для успешного посредничества необходимо примирение. Но если это стратегия, то она невероятно наивна и уже неоднократно терпела ужасные неудачи. Если эта неудача станет полной, это станет лучшим подарком для Путина: победой в Украине, которой он иначе не смог бы достичь", - подчеркивает обозреватель.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Может ли Кремль изменить свою позицию за столом переговоров

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что Россия, как и прежде, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину.

По его мнению, Кремль в ближайшее время не смягчит свою позицию за столом переговоров.

"Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования. Поэтому оптимизма по поводу того, что что-то изменится к лучшему для нас или что Кремль перейдет к более рациональной позиции, у меня нет", - подчеркнул он.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщал Главред, 16 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и европейские партнеры провели очередной раунд переговоров о прекращении войны. К консультациям впервые в полном составе присоединились представители европейских стран и организаций, которые будут участвовать в дальнейших переговорах с Россией.

Австрия предложила наделить европейскую команду на мирных переговорах о прекращении войны, которую страна-агрессор Россия ведет против Украины, содержательным мандатом по четырем направлениям: политическому, безопасности, гуманитарному и экономическому.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша. Параллельно ЕС обеспечит Украине максимальную поддержку и усилит давление на страну-агрессора Россию.

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