Аналитики связывают успех ВСУ с систематическим уничтожением российской ПВО на полуострове.

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В ISW проанализировали удары по Крымскому мосту / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Силы обороны нанесли удар по Крымскому мосту

Россия не способна защитить стратегические объекты

Пропагандисты требуют усилить удары по Украине

ВСУ нанесли точные удары по Крымскому мосту, и это доказало, что Кремль не может надежно защитить даже свои важнейшие сооружения. Для объекта, который должен находиться под усиленной охраной, такие повреждения недопустимы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Удар Украины по Керченскому мосту демонстрирует неспособность России защитить стратегические объекты, которые имеют критически важное значение как для российской экономики, так и для военной логистики", - говорится в отчете. видео дня

Попадание по переправе, от которой зависит снабжение российской группировки на юге, вызвало волну критики в российском информационном пространстве.

Пропагандисты уже не скрывают недовольства тем, что власти РФ не смогли наладить эффективную оборону ключевой инфраструктуры.

Наиболее радикальные блогеры призывают командование усилить обстрелы Украины и наносить удары по центрам принятия решений, в частности по политическому руководству страны.

По оценке ISW, удар по мосту не был единичным эпизодом: ему предшествовали и сопровождали другие атаки украинских сил на юге России, а также в акваториях Чёрного и Азовского морей.

Пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук связывает результативность этих операций прежде всего с планомерной кампанией ВСУ, направленной на подавление и уничтожение средств противовоздушной обороны противника в оккупированном Крыму.

Аналитики также обращают внимание на то, что выбор маршрутов для снабжения оккупированного полуострова у Кремля крайне ограничен.

"У России есть два основных наземных пути сообщения с оккупированным Крымом - "сухопутный коридор" через оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также мост через Керченский пролив. Это означает, что любые перебои в работе одного из них приведут к увеличению нагрузки на другой", - подчеркнули в ISW.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Что нужно для полного уничтожения Крымского моста

Директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский говорил, что повреждение Крымского моста и его полное уничтожение - задачи разной сложности.

По его словам, для второго требуется сложная операция с привлечением значительного количества средств поражения.

"Потому что любой мост, который был построен ранее или строится сейчас россиянами, соответствует определенным критериям по способности выдержать даже ядерные удары. Поэтому в последние разы, когда мы проводили операции, - это всегда был непосредственный подрыв на мосту у опор", - подчеркнул он.

Крымский мост - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи подвергся массированной атаке дронов и ракет. По данным мониторинговых каналов, арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.

В понедельник, 16 ноября, также был нанесен удар по Крымскому мосту. Боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма. В результате взрыва конструкция отклонилась примерно на 15 градусов.

Пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал атаку на Крымский мост и массированный удар дронов по Москве. В Кремле заявили, что движение по мосту сохраняется, а повреждения оценивает Министерство транспорта РФ.

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