Советник президента отметил, что перед операцией Украине ограничили доступ к Starshield.

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Флэш прокомментировал нападение на Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Флэш прокомментировал ночную атаку на Крымский мост

В РФ не понимают, откуда ВСУ получают связь в Крыму

Перед операцией Украине ограничили доступ к Starshield

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Российское техническое сообщество пытается выяснить, как украинские военные смогли обеспечить стабильную связь в Крыму во время атаки на Крымский мост в ночь на 17 ноября. Об этом написал советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флэш), комментируя удар Сил обороны.

По словам Флэша, россиян больше всего интересует, откуда у украинских сил взялась надежная связь на полуострове. Эту тему, как он отмечает, сейчас активно обсуждают в российских технических кругах.

Советник также обратил внимание на то, что непосредственно перед операцией Украине ограничили доступ к Starshield - военной спутниковой системе связи от SpaceX. Бескрестнов иронично назвал это "случайным стечением обстоятельств".

Мост под плотной РЭБ

Крымский мост россияне прикрывают средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому работа украинских систем связи в этом районе затруднена. Флэш не стал объяснять, как Силам обороны удалось это обойти.

"…А мост закрыт всем, чем только можно, с помощью РЭБ. Пишут разные версии. Пусть это останется нашей маленькой тайной", - добавил Флэш.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Что нужно для полного уничтожения Крымского моста

Директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский говорил, что повреждение Крымского моста и его полное уничтожение - задачи разной сложности.

По его словам, для второго требуется сложная операция с привлечением значительного количества средств поражения.

"Потому что любой мост, который был построен ранее или строится сейчас россиянами, соответствует определенным критериям по способности выдержать даже ядерные удары. Поэтому в последние разы, когда мы проводили операции, - это всегда был непосредственный подрыв на мосту у опор", - подчеркнул он.

Атака на Крымский мост - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи вновь оказался под массированной атакой дронов и ракет. Арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.

После удара 17 ноября в сети появилось видео ракеты за секунду до попадания. Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что это крылатая ракета FP-5 "Фламинго". На сообщение об обрушении арки отреагировал соучредитель Fire Point Денис Штилерман.

Напомним, ещё 16 ноября ВСУ атаковали мост с помощью дронов. После этого на фото заметили деформацию одной из арок и повреждения дорожного покрытия. Аксенов тогда пообещал ограничить движение до середины дня, а в Керчи развернули оперативный штаб.

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