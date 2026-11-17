Главное из новости:
- Флэш прокомментировал ночную атаку на Крымский мост
- В РФ не понимают, откуда ВСУ получают связь в Крыму
- Перед операцией Украине ограничили доступ к Starshield
Российское техническое сообщество пытается выяснить, как украинские военные смогли обеспечить стабильную связь в Крыму во время атаки на Крымский мост в ночь на 17 ноября. Об этом написал советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флэш), комментируя удар Сил обороны.
По словам Флэша, россиян больше всего интересует, откуда у украинских сил взялась надежная связь на полуострове. Эту тему, как он отмечает, сейчас активно обсуждают в российских технических кругах.
Советник также обратил внимание на то, что непосредственно перед операцией Украине ограничили доступ к Starshield - военной спутниковой системе связи от SpaceX. Бескрестнов иронично назвал это "случайным стечением обстоятельств".
Мост под плотной РЭБ
Крымский мост россияне прикрывают средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому работа украинских систем связи в этом районе затруднена. Флэш не стал объяснять, как Силам обороны удалось это обойти.
"…А мост закрыт всем, чем только можно, с помощью РЭБ. Пишут разные версии. Пусть это останется нашей маленькой тайной", - добавил Флэш.
Что нужно для полного уничтожения Крымского моста
Директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский говорил, что повреждение Крымского моста и его полное уничтожение - задачи разной сложности.
По его словам, для второго требуется сложная операция с привлечением значительного количества средств поражения.
"Потому что любой мост, который был построен ранее или строится сейчас россиянами, соответствует определенным критериям по способности выдержать даже ядерные удары. Поэтому в последние разы, когда мы проводили операции, - это всегда был непосредственный подрыв на мосту у опор", - подчеркнул он.
Атака на Крымский мост - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи вновь оказался под массированной атакой дронов и ракет. Арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.
После удара 17 ноября в сети появилось видео ракеты за секунду до попадания. Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что это крылатая ракета FP-5 "Фламинго". На сообщение об обрушении арки отреагировал соучредитель Fire Point Денис Штилерман.
Напомним, ещё 16 ноября ВСУ атаковали мост с помощью дронов. После этого на фото заметили деформацию одной из арок и повреждения дорожного покрытия. Аксенов тогда пообещал ограничить движение до середины дня, а в Керчи развернули оперативный штаб.
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