"Весна будет жесткая": что ждет Украину в ближайшие дни - прогноз

Астролог Ангелина Вакулина для Главреда рассказала, какие 11 областей Украины под угрозой.

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Война в Украине когда закончится прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, Ангелина Вакулина

Весна в Украине будет очень напряженная. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, период очень опасных и неприятных новостей.

"Активные и масштабные дни начнутся. В ближайшие дни буду обстрелы", - говорит астролог.

Астролог Вакулина назвала 11 городов Украины, которые могут оказаться под угрозой масштабных ударов со стороны оккупантов.

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"Киев, Харьков, Одесса, Запорожье, Днепр. Будут "прилеты" с жертвами", - отметила она.

Также Вакулина предупредила об угрозе для Западных регионов Украины.

"Западная Украина будьте начеку. Прям очень неожиданно, разрушительно и массово будет. Могут быть "прилеты" без тревог или там, где ранее было тихо. Чернигов, Винница, Сумы, Николаев, Херсон. Черкассы. Не спим в тревогу", - добавила она.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Астролог отмечает, что "не стоит сейчас посещать ТРЦ и развлекательные центры".

"Я не вижу никаких наступлений, это все вбросы, чтобы держать людей в страхе", - добавляет специалист.

Также астролог отметила, что весна будет жесткая.

"Сейчас массово будут уходить в мир иной очень высокопоставленные чиновники. Будут меняться границы, ждем новые мировые катастрофы и природные катаклизмы. Весна будет жесткая и жестокая во всех смыслах. Могут быть революции и новые военные конфликты", - добавила Вакулина.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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