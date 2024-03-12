"Весна будет жесткая": что ждет Украину в ближайшие дни - прогноз

Весна в Украине будет очень напряженная. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, период очень опасных и неприятных новостей.
"Активные и масштабные дни начнутся. В ближайшие дни буду обстрелы", - говорит астролог.
Астролог Вакулина назвала 11 городов Украины, которые могут оказаться под угрозой масштабных ударов со стороны оккупантов.
"Киев, Харьков, Одесса, Запорожье, Днепр. Будут "прилеты" с жертвами", - отметила она.
Также Вакулина предупредила об угрозе для Западных регионов Украины.
"Западная Украина будьте начеку. Прям очень неожиданно, разрушительно и массово будет. Могут быть "прилеты" без тревог или там, где ранее было тихо. Чернигов, Винница, Сумы, Николаев, Херсон. Черкассы. Не спим в тревогу", - добавила она.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Астролог отмечает, что "не стоит сейчас посещать ТРЦ и развлекательные центры".
"Я не вижу никаких наступлений, это все вбросы, чтобы держать людей в страхе", - добавляет специалист.
Также астролог отметила, что весна будет жесткая.
"Сейчас массово будут уходить в мир иной очень высокопоставленные чиновники. Будут меняться границы, ждем новые мировые катастрофы и природные катаклизмы. Весна будет жесткая и жестокая во всех смыслах. Могут быть революции и новые военные конфликты", - добавила Вакулина.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Читайте также:
- Гороскоп на март 2024 для Скорпионов: астролог назвала сроки опасного периода
- РФ будет наступать и пойдет на Киев, но летом все изменится в пользу Украины – астролог Влад Росс
- Астролог назвал год окончания войны: "Уйдет из жизни тот, кто заинтересован"