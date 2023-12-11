2024 год будет намного сложнее предыдущих годов: астролог Вакулина о войне в Украине

Астролог Ангелина Вакулина рассказала про войну в Украине и серьезное потрясение в мире в 2024 году.

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Астролог Ангелина Вакулина дала прогноз на 2024 год / Главред

Когда в Украине закончится война, каким будет эмоциональное состояние людей, чего ожидать от западных партнеров, а также - какие события могут изменить навсегда мир. Об этом в интервью Главреду рассказала астролог и таролог Ангелина Вакулина.

Ангелина, дайте пожалуйста общий прогноз для Украины на 2024 год. Чего ждать?

Очень бы хотелось сказать, что год будет проще и легче, но, к сожалению, год будет намного сложнее чем годы с 2020 по 2023.

2024 год для Украины будет кармический. Нашей стране будет 33 года, это кармическая цифра. Будет очень много сложных трансформаций, тяжелых событий. Но и не без хороших событий.

Какие будут трансформации, о которых вы сказали, и когда возможно прекращение военных действий?

Абсолютно точно будет затишье в военных действиях. Будет период, когда люди вздохнут и даже покажется, что все идет на спад. Но это будет иллюзия, созданная врагом. Если говорить о нехороших событиях, то ожидается оккупация новых городов.

Оккупанты могут пойти в наступление с других регионов?

Да, есть вариант, что оккупанты могут пойти с Харьковской области, Сумм. Я не вижу, что они могут пройти в города, но это может коснуться областей. Отмечу, такого, как в первые дни войны, уже не будет. Они накопили силы и попытаются напоследок проявить их.

Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной на 2024 год:

Каким может быть прекращение боевых действий?

Будет меньше обстрелов, меньше воздушных тревог и сирен. Меньше атак, особенно ночных. Это период январь 2024 и до весны, до марта 2024. Март 2024 уже начнется достаточно сложный и громкий.

Многие тарологи, мольфары и астрологи прогнозируют, что победа Украины будет в теплое время года, и говорят - это май-июнь 2024 года. Какие ваши прогнозы?

Я сама давала прогноз о том, что я вижу окончание войны в этот период. Все мои коллеги говорят, что это будет теплое время года. К сожалению, сложно сказать, что это будет именно в этому году, в апреле-мае, это война и принимаются решения. Наши партнеры также принимают решения, и это нормально, потому и событийность меняется.

В 2024 году я не вижу подписания каких-либо официальных бумаг или документов (ни с нашей стороны, ни с их), что привело бы к тому, что мы могли бы официально и юридически заявить, что мы победили и война закончена.

То есть это будет затишье в Украине в 2024 году, но война не закончится?

Это будет затишье, но мы знаем, что враг копит силы. Он действительно их копит - и это выжидающая позиция. Как мы уже проживали, когда люди немного расслабляются, а потом наносится сильнейший удар. Да, будет затишье, но это не окончание боевых действий.

Зачем оккупанты накопили более 900 ракет, о которых говорят наши военные? Чего они ожидают?

Абсолютно точно - это объекты инфраструктуры. Это электроэнергия, свет. И со светом начнутся проблемы с этого месяца. С середины декабря и перед Новым годом мы уже поймем, куда и зачем это все копилось. Будут страдать объекты инфраструктуры, объекты сельского хозяйства. План оккупантов: оставить людей без света, воды и урожая, желательно.

Что будет в России в 2024, у них в следующем году выборы. Какая ситуация будет у оккупантов?

У них будет все еще хуже. Те, кто переживает, что они не ответят за все, они обязательно ответят. Внутри РФ это будет очень заметно. Потому что это будут митинги, это будут локальные революции. В ближайшие годы у них могут быть военные конфликты новые, но уже на их территории с их соседями.

Что касается выборов в РФ. Путин уже объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Будет ли смена власти?

Что касается смены власти в РФ. Сказать глобально, что режим этого "управленца" падет, нет. В 2024 году могут состояться выборы, которые выгодны им. Они не повлияют на ход войны в следующем году.

Что будет с Крымом в будущем году?

Я не вижу возвращение Крыма в следующем году домой. Как продолжалось в 2022-2023 году, так будет и в 2024. Я могу сказать, что я не вижу возвращения глобальных и больших территорий в следующем году, в том числе и Крыма. Но они будут возвращаться. Дольше всего, конечно, это Восток Украины.

Что будет с Луганской и Донецкой областями, каким будет 2024 год для наших военных в самой горячей точке страны?

Я говорила, что будет период затишья для всей страны, но на Востоке будет затишье минимальное. То направление в покое не оставят. Может случиться и такое, что будет продвижение оккупантов и будут проводиться якобы "выборы", "референдумы". Может быть такое, что будут устраивать показательные выступления, как им там хорошо живется. Новости могут быть тревожными для нашего населения.

Когда ВСУ смогут прогнать оккупантов с нашей территории?

С 2025 года цикл событийности (это начиная от коронавируса, стихийных бедствий, войны) с весны, о котором говорят мои коллеги, именно этот цикл будет завершаться. Все будет идти на спад. Начнет прорисовываться стабильность. Наконец начнет прорисовываться стабильность в военных вопросах, в вопросах территорий, правовых вопросах.

Отмечу, что 2024 год будет намного сложнее предыдущих годов. Будет возвращение некоторых территорий домой, но будут приниматься сложные решения. Будет достаточно сложная экономическая ситуация. Мы можем говорить о кризисе. Мы можем говорить о дефиците продуктов, топлива. Народ будет встревожен, народу будет сложно.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Мы можем говорить о периодах для Украины. Какой будет зима и весна, и чего ждать летом и осенью в 2024?

Декабрь, начиная с середины месяца, включительно 31 декабря, которого все ожидают, может начаться с ударов по инфраструктуре. Особенно это плачевно для портовых городов - Юг Украины, Одесса в том числе. Для этих городов может быть не просто.

Январь и февраль 2024 - это затишье для Украины. Весна будет сложной для нас. Март-апрель-май - будет много новых ограничений. Будет много новых законов, это касается въездов и выездов из страны, ограничений, в том числе экономических.

Если говорить про лето, то 2 месяца мы выдохнем, а с августа 2024 и в осень мы вступим в тяжелый период. Осень 2024 для Украины будет очень турбулентной.

Сейчас сложная ситуация с помощью для Украины. Это касается важнейшего закона от США, который до сих пор не приняли. Какая будет ситуация с военной помощью в следующем году?

Военная помощь будет, говорить о прекращении помощи нельзя. Хочу отметить, что именно в военной помощи будут значительные прорывы, и мы узнаем об этом из новостей. Но некоторые страны проявят себя недружелюбно по отношению к нашей стране. Фокус внимания может сместиться с Украины на последующие военные конфликты и стихийные бедствия. Я не вижу такого, чтобы все от нас отвернулись, но есть страны, которые покажут свой истинный настрой и свою помощь просто минимизируют.

Не могу не спросить у вас о прогнозах многих астрологов, о том, что к концу 2023 года может быть какое-то важное заявление, которое повлияет на войну в Украине. Что это может быть?

Да, есть такое. Это может проиграться до конца года. Скажу так, этот вопрос поднимался осенью. Очень бы хотелось сказать, что эта та самая дорога к мировым решениям, но я этого не вижу. Скорее, это усиление внешней военной обороны, это могут быть новости о независимости военных поставок. Это также влияет на ход войны. Все это может решиться в этом месяце. Мы этого ожидали осенью. Это будет про усиление армии.

Что оккупанты могут готовить Украине в новогоднюю ночь?

Есть 2 даты в декабре, которые могут проиграться очень тяжелыми ударами. Это - 25 декабря и 31 декабря. Это больше про важные объекты, инфраструктура. Это могут быть больше города. Это может проявиться именно 31 декабря. Хочу отметить, что 31 декабря днем и ночью может быть массовая атака.

Можете сказать важные даты, которых стоит опасаться украинцам в ближайшее время?

Мы входим в очень неприятный период с 11 декабря. Именно 11 декабря могут проигрываться неприятные ситуации. Это могут быть торговые центры, ангары с техникой, агропродукция. С 11 декабря и дальше пошли сложные недели - вплоть до новогодней ночи.

Каким будет эмоциональное состояние украинцев в 2024 году?

Люди устали; все хотят победы - и кто дает прогнозы, и кто смотрит прогнозы. Все хотят домой, и люди будут возвращаться. Будет достаточно массовый миграционный поток обратно в страну. Хочу сказать, чтобы люди жили уже сегодня и не жили в страхе. В плане экономического - будет сложно. В плане эмоционального состояния - будет еще сложнее. Люди будут тревожиться.

Вы уже немного сказали про юг Украины. Какая будет ситуация в этих городах?

Для южных городов есть аспекты сильного повреждения инфраструктуры, но не только оккупантами. Могут быть стихийные моменты, вроде шторма, которые повредят инфраструктуру. Это большие города: Херсон, Одесса, Николаев и другие города, где есть выход к воде.

Какая ситуация может быть в Запорожской области, особенно с АЭС?

На текущий год, которого осталось не так много, я не вижу никаких движений там. В следующем году есть вероятность какой-то локальной аварии. Радиация в 2024 году на территории Украины может быть, но эта не та радиация, о которой пишут росСМИ о том, что будет авария и нужно людей эвакуировать. Могу сказать: люди будут уезжать, но эта авария повлияет на настроения и атмосферу у людей и экологию в городе.

Чего ожидать Киеву?

Я не вижу никаких поползновений, на Киев никто не пойдет. Но, могут быть повреждения. Киев является главной целью у оккупантов. К сожалению, будут проигрываться попадания по жилым домам, будут жертвы. Я не вижу, что это будет массово с большой трагедией, как это было в ТРЦ в Кременчуге. Скорее может пострадать Киевская область.

Каким городам Украины можно ждать опасности со стороны оккупантов?

Винница, и это в ближайшее время. Очень нехорошие карты, могут быть жертвы. Также это относится к Житомиру.

Если говорить за декабрь 2023 - то это южная сторона Украины.

Если говорить за 2024 год - то это направление Харьков, Суммы, Днепр и области этих городов.

Можно ли ожидать массовых ударов ракет и Шахедов по Украине со стороны оккупантов?

Да, мы можем ожидать в декабре массовых атак.

В этом году мы увидели разрушительные цунами, ужасающие землетрясения и много пожаров в мире. Какие катаклизмы ждать миру в следующем году?

К сожалению, мы будем наблюдать все это и 2024 году. Это и цунами, и трагедии, созданные человеческими руками, в виде терактов. Поэтому я говорю, что Запад сместит фокус, где вынужден будет немедленно принимать решения. Это также и ураганы, землетрясения с очень большими последствиями. Все, что мы видели в плане стихийных бедствий, была раскачка. Абсолютно точно мы увидим и наводнения, а в некоторых регионах это будут достаточно сильные повреждения, которые войдут в мировую историю. Будет большой поток миграции.

Весь 2024 год про это - про миграцию, про стихийные бедствия, про военные конфликты по всему миру.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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