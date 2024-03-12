Лишь люди со "зрением ястреба" найдут бурундука за 10 секунд: загадка на внимательность

Только люди с самым острым зрением заметят, где же спрятался хитрый грызун.

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Нужно найти бурундука за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, unsplash.com

Оптические иллюзии, в которых нужно отыскать спрятанный объект, животное или человека, очень сложны для решения. Ведь обычно такие загадки созданы таким образом, чтобы запутать зрителя и испытать его внимательность.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать хитрого бурундука, который спрятался в лесу, пишет The Sun. Животное настолько хорошо замаскировалось, что заметить его смогут только люди, которые имеют действительно "орлиное зрение".

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На картинке мы видим дерево, которое растет посреди леса. На первый взгляд кажется, что больше ничего, кроме изображения этой лесной идиллии, мы не увидим. Но это не так. Где-то на картинке спрятался хитрый бурундук, заметить которого будет очень сложно.

При этом загадку нужно разгадать всего за 10 секунд, что еще больше усложняет задачу. Придется быть максимально сосредоточенными, чтобы успеть справиться за такой короткий промежуток времени.

Придется применить всю свою внимательность, чтобы не пропустить место, где спрятан милый бурундук.

Нужно найти бурундука за 10 секунд/ Brightside

Для удобства поиска можете поделить картинку на воображаемые квадраты и осматривать каждый из этих квадратов по очереди, пока правильный ответ не попадет в поле вашего зрения.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Заметить бурундука будет трудно/ Brightside

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти собаку за 9 секунд. Непросто будет заметить, где же именно спрятался песик.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти странное яблоко за 7 секунд. Придется хорошо постараться, чтобы заметить, где именно спряталось яблоко, которое отличается от всех остальных.

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