Лучшая проверка внимательности: нужно за 9 секунд найти птичку на дереве

Птица прячется на виду, но она настолько хорошо замаскировалась, что заметить ее будет непросто. Готовы ли вы испытать свою наблюдательность?

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Нужно за 9 секунд найти птичку на дереве/ коллаж: Главред, фото: Reddit, unsplash.com

Оптические иллюзии очень трудно разгадывать, ведь они создаются таким образом, чтобы запутать и обвести вокруг пальца всех зрителей. Это именно такие загадки, которые на первый взгляд могут казаться простыми, но когда начинаешь их разгадывать – оказываются удивительно сложными и запутанными.

Но при этом такие загадки являются отличной тренировкой для мозга. Если разгадывать их регулярно, то очень скоро можно заметить, насколько сильно изменится ваш образ мышления и обострится внимательность к мелким деталям.

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В следующей оптической иллюзии нужно отыскать птичку, которая спряталась на дереве в густом лесу, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим много деревьев в лесу. На первый взгляд может казаться, будто бы никакого живого существа на картинке нет – просто деревья, и всё. Но это не так. Птичка там точно есть, но спряталась она настолько хорошо, что заметят ее лишь единицы.

Мало кому удастся разглядеть птичку с первого взгляда. Поэтому придется хорошо постараться, чтобы понять, где же именно она спряталась.

Нужно за 9 секунд найти птичку на дереве/ Reddit

Но задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 9 секунд – это будет очень непросто. За такой короткий промежуток времени справятся только очень внимательные люди.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет заметить птичку/ Reddit

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти бурундука за 10 секунд. Только люди с самым острым зрением заметят, где же спрятался хитрый грызун.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти потерянный телефон за 13 секунд. Только самым внимательным людям удастся заметить, где же спрятался телефон на картинке.

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