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Как правильно заваривать чай: эксперт назвал главные ошибки, которые портят напиток

Руслана Заклинская
22 апреля 2024, 13:26
Эксперты раскрыл секрет идеального чая, который порадует вас своим насыщенным вкусом и ароматом.
Как правильно заваривать чай: эксперт назвал главные ошибки, которые портят напиток
Как заварить идеальный чай / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Чай - это один из самых популярных напитков в мире, который имеет богатую историю, культурное значение и невероятное разнообразие видов и вкусов. От тонкого аромата зеленого чая до глубокого и насыщенного вкуса черного чая, этот напиток всегда привлекает своей способностью придать уют, тепло и спокойствие. Тем не менее, по словам профессионального дегустатора чая, большинство заваривает его неправильно.

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Чайный эксперт Джейк Макмаллон поделился очень конкретным приемом, чтобы приготовить идеальный напиток. Один из известных советов, который дал мужчина, - накрывать чай, пока он настаивается, пишет Mirror.

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"Так вы сохраните больше тепла и поддержите постоянную температуру, что позволит чайным листьям высвобождать вкус", - пояснил профессиональный дегустатор чая.

Эксперты сходятся во мнении, что для того, чтобы получить от чая еще больше вкуса, во время процесса замачивания чайный пакетик следует осторожно перемешивать. Относительно того, как долго вы должны замачивать чайный пакетик, это зависит от того, насколько крепкий чай вы хотите. Черный чай Джейк рекомендует замачивать четыре минуты для идеального вкуса.

Температура воды имеет огромное значение для чая. Оптимальная температура для идеального напитка обычно составляет 95-98 градусов, говорит эксперт.

Молоко также является довольно противоречивой темой с бесконечными разными мнениями о том, какой тип и сколько добавлять правильно. По словам Джейка, как цельное, так и полуобезжиренное молоко являются хорошими вариантами, поскольку они добавят "сливочной нотки вашему чаю, делая его мягким и насыщенным".

Для чая тип сосуда, из которого вы его пьете, имеет решающее значение.

"Выбор правильного типа чашки, которая будет проводить тепло и эффективно его сохранять, не влияя на вкус, является ключевой частью приготовления вкусного чая. Стекло и фарфор - гладкие, непористые и безупречные. Они не влияют на вкус вашего напитка", - добавил чайный эксперт.

Более толстые чашки дольше сохраняют тепло, тогда как более тонкие, деликатные чашки быстрее теряют тепло. Нагревание вашей чашки примерно до той же температуры, что и чай перед употреблением, улучшит ваш напиток.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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