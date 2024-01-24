Эксперт рассказала, почему нужно добавлять соль в чай: результат вас поразит

Химик доктор Мишель Франсл раскрыла секрет приготовления идеального чая, ведь многие люди могут совершать ту же ошибку.

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Почему нужно добавлять соль в чай-как пить чай с солью / Коллаж Главред, фото: pixabay

Эксперт утверждает, что для идеальной заварки нужно добавлять соль в чашку. Химик доктор Мишель Франсл говорит, что с научной точки зрения это помогает уменьшить горечь напитка. Она также призывает пить молоко, прежде чем наливать его в чашку, чтобы снизить риск его свертывания.

Эти советы являются одними из необычных идей, изложенных в ее книге "Замоченный: Химия чая", изданной Королевским химическим обществом.

Доктор Франсл из колледжа Брин Мор в Пенсильвании, США, сказала: "Мне понравилось объяснять это так, чтобы люди, которые не являются химиками, могли оценить красоту происходящих химических процессов и могли использовать то, что они узнали, чтобы приготовить замечательную чашку чая".

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Она утверждает, что проанализировала сотни лет мудрости, чтобы найти научно обоснованные способы приготовления лучшего чая. Считается, что щепотка обычной поваренной соли уменьшает горечь в чае, пишет Dailystar.co.uk

Химик говорит, что ее исследование дало ей "шанс совместить мою любовь к химии и наслаждение от действительно хорошей чашки чая". Оно показало, что в прошлом любители горячих напитков пытались обезвредить кофеин в чае с помощью водки.

Добавление соли в чай может иметь несколько интересных эффектов:

Уменьшение горечи: некоторые люди добавляют соль в чай для уменьшения горечи, которая может присутствовать в некоторых сортах чая. Соль может взаимодействовать с рецепторами горького вкуса на вашем языке, уменьшая ощущение горечи.

Исправление неприятного вкуса: если чай оказался слишком кислым или имеет другой неприятный вкус, добавление небольшого количества соли может помочь сбалансировать вкус.

Усиление вкуса: соль может усилить или подчеркнуть вкус чая, добавляя больше глубины или выразительности его вкусовым качествам.

Как приготовить чай с солью

При приготовлении чая с солью важно учитывать, что это довольно нестандартный способ приготовления чая, который используется только в отдельных культурах и традициях. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы приготовить чай с солью:

Общие сведения: используйте натуральную морскую соль или другую нерафинированную соль, так как она содержит больше полезных минералов. Добавьте ее к воде или чайной заварке во время приготовления.

Дозировка: добавляйте соль очень осторожно, так как большое количество может перегрузить вкус чая. Попробуйте начать с очень небольшого количества, например, на кончике ножа, а затем добавить больше по вкусу.

Способ заваривания: можно добавить соль непосредственно в воду во время кипячения, а затем заваривать чай в этой воде. Другой вариант - добавить соль непосредственно в заварку чая после того, как она будет готова.

Эксперимент: попробуйте разные количества соли и способы добавления, чтобы найти тот, который вам нравится больше всего.

В целом, использование соли в чае довольно нестандартно, и это не очень распространенная практика.

Профессор химии сказала: "даже после стольких лет употребления чая и химических исследований я узнаю много нового о том, что находится в моей чашке и как приготовить лучшую чашку чая. Я прочитала сотни исследовательских отчетов и перепробовала все - от добавления щепотки соли в чашку до попыток обесцветить чай водкой, пытаясь понять, как именно готовится чашка чая".

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