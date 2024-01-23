Женщина раскрыла гениальный лайфхак, как устранить стойкие пятна на диване

Раздражающие пятна трудно удалить с дивана, но есть простой способ удалить грязь за считанные секунды.

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Как убрать пятна с дивана / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Во время уборки в доме хозяйки сталкиваются с стойкими пятнами на мебели. Труднее всего убирать старые пятна на диване, однако, выход есть.

Эксперт по уборке поделилась своим удобным приемом для легкого устранения пятен на диване. Женщина поделилась своим простым трюком в социальных сетях, для которого нужна крышка от кастрюли и некоторые необходимые кухонные шкафы, передает издание Mirror.

"Добавьте в миску одну столовую ложку бикарбоната соды, одну чайную ложку мыльного средства и теплую воду. Затем вам нужно будет смочить ткань в миске, прежде чем вытащить ее", - объяснила женщина. видео дня

Необходимо выбрать такую ткань, чтобы накрыть крышку кастрюли, она должна легко обтянуться по форме, чтобы надежно зафиксировалась на месте. С помощью этого можно с легкостью почистить диван, ведь вся грязь останется на ткани. Эта техника уборки поможет тщательно очистить и освежить диван.

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