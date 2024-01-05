Как вывести жирное пятно, которое не отстиралось: забытый, но рабочий способ

Каждая хозяйка не раз сталкивалась с проблемой, когда жирные пятна на одежде никуда не деваются после стирки. Часто используется повторная стирка или же дорогие и популярные средства, которые не всегда помогают. Поэтому возникает вопрос, как вывести жирные пятна с одежды, которую уже постирал. Мы расскажем вам о простом, легком и эффективном способе.
Как вывести жирное пятно после стирки
Сделайте раствор для удаления пятен и отправьте туда вещи
Для того, чтобы сделать раствор от пятен на одежде, нужно взять стакан стирального порошка, две столовые ложки подсолнечного масла, а также 3-4 столовых ложки отбеливателя. Засыпает все это в ведро и размешиваем.
Прокипятите вещи с пятнами
Ставим ведро на плиту, зажигаем огонь и даем прокипеть 10 минут. После этого нужно дать вещам остыть до комнатной температуры, сполоснуть их и повесить сушиться.
Что делать, если пятна с одежды не ушли
Попробуйте еще раз постирать вещи
Прополоскайте вещи после кипячения и отправьте их в стиральную машинку.
Если вы все сделали правильно, пятна исчезнут с любых вещей – белая одежда станет белоснежной, а цветная лишится всех жирных следов.
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