Как вывести жирное пятно, которое не отстиралось: забытый, но рабочий способ

Если вы ищете лучшее средство от жирных пятен на одежде, не спешите бежать в магазин – попробуйте очень хороший способ с кипячением вещей на газовой плите.

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Как убрать жирные пятна, которые не отстирываются, и сделать вещи белоснежными / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка не раз сталкивалась с проблемой, когда жирные пятна на одежде никуда не деваются после стирки. Часто используется повторная стирка или же дорогие и популярные средства, которые не всегда помогают. Поэтому возникает вопрос, как вывести жирные пятна с одежды, которую уже постирал. Мы расскажем вам о простом, легком и эффективном способе.

Как вывести жирное пятно после стирки

Сделайте раствор для удаления пятен и отправьте туда вещи

Для того, чтобы сделать раствор от пятен на одежде, нужно взять стакан стирального порошка, две столовые ложки подсолнечного масла, а также 3-4 столовых ложки отбеливателя. Засыпает все это в ведро и размешиваем.

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Прокипятите вещи с пятнами

Ставим ведро на плиту, зажигаем огонь и даем прокипеть 10 минут. После этого нужно дать вещам остыть до комнатной температуры, сполоснуть их и повесить сушиться.

Что делать, если пятна с одежды не ушли

Попробуйте еще раз постирать вещи

Прополоскайте вещи после кипячения и отправьте их в стиральную машинку.

Если вы все сделали правильно, пятна исчезнут с любых вещей – белая одежда станет белоснежной, а цветная лишится всех жирных следов.

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