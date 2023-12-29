Как вывести пятно от ржавчины с одежды: очень простой, но рабочий способ

Вы узнаете, чем удалить пятна ржавчины с цветной одежды, когда попробуете на практике легкий способ с лимонным соком, уксусом и моющим средством.

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Как вывести старые пятна ржавчины с одежды любого цвета / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Многие из нас сталкиваются с проблемой появления ржавчины на одежде. Она может появляться, когда из кармана перед стиркой забыли достать металлический предмет, из-за поломки стиральной машинки или по причине сушки вещей на старых батареях. В таких ситуациях возникает вопрос, чем вывести ржавчину с одежды в домашних условиях. Мы расскажем о простом способе, который поможет вам избавиться от проблемы.

Приготовьте смесь для стирки вещей

Нам понадобятся лимонный сок, любое прозрачной моющее средство и обычный 9% уксус.

Берем маленькую пиалу, добавляем в нее одну 1 чайную ложку лимонного сока, чайную ложку уксуса и чайную ложку прозрачного моющего средства. Всю эту смесь тщательно перемешиваем.

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Нанесите смесь на вещь и оставьте постоять на 30 минут

Далее стелим на стол полиэтилен и кладем на него одежду с ржавым пятном. Старую зубную щетку макаем в смесь и тщательно наносим его на пятно. Втираем раствор и оставляем так постоять на 30 минут.

Постирайте вещь вручную и хорошо прополоскайте

Когда время прошло, отправляемся в ванную комнату. Там надеваем перчатки и в теплой воде застирываем одежду вручную. Если пятно плохо отстирывается, можно потереть хозяйственным мылом. Полностью простирываем вещи, а затем ее полоскаем.

Ржавые пятна с ваших вещей должны исчезнуть. Такой способ позволит отстирать даже застаревшую ржавчину и вернет привычный цвет вашим вещам.

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