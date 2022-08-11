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Исчезнут даже устаревшие пятна: 3 эффективных способа отстирать ржавчину с одежды

11 августа 2022, 07:10

Пятна ржавчины – это не приговор вашей одежде. Есть несколько простых, но эффективных способов, которые помогут избавиться от проблемы в домашних условиях.

Пятна от ржавчины, пятна ржавчина
Как отстирать ржавчину с одежды/ ua.depositphotos.com

Если вы случайно поставили на одежде пятно ржавчины, не спешите сразу от отчаяния выбрасывать вещь. Хотя такие пятна являются одними из самых трудных для выведения, всё же есть надежные способы избавиться от них. Как и с другими пятнами, здесь важно помнить, что чем свежее они, тем легче с ними попрощаться навсегда.

Пятна от ржавчины нельзя сразу пытаться отстирать с обычными моющими средствами – это не только будет неэффективно, но и может еще больше усугубить ситуацию.

Моющим средствам обычно такая проблема не под силу, даже если они дорогие. Для удаления пятен от ржавчины нужно использовать те вещества, которые обладают способностью ее растворять.

Избавиться от пятен от ржавчины на одежде можно следующими способами.

Лимонная кислота и кипяток

Берем 1 столовую ложку лимонной кислоты и заливаем ее 250 мл кипятка. Делаем это в эмалированной, стеклянной или другой посуде – главное, чтобы не в металлической.

В этот раствор опускаем тот участок ткани, который загрязнен ржавчиной. Однако если одежда не имеет белоснежную окраску, то лучше опустить в раствор всю вещь, ведь лимонная кислота отбеливает, и затем замоченный участок может отличаться своей белизной от другой части изделия. Если берем больше воды, сохраняем необходимые указанные выше пропорции.

Воду время от времени нужно снова подогревать до максимальной температуры – только в горячем растворе будет происходить необходимая реакция.

Одежду нужно подержать в таком растворе несколько часов до полного исчезновения пятна. Затем вещь нужно постирать.

Однако помните, что такой способ подходит лишь для белой ткани. Цветные ткани таким образом могут испортиться, ведь лимонная кислота отбелит их.

Перекись водорода

Нужно разложить вещь и подложить под пятно кусок чистой ткани. Затем промокнуть загрязненное место ватным диском, смоченным в 3-6% растворе перекиси водорода. Можно просто налить перекись на пятно. Чтобы усилить отбеливающий эффект, сверху нужно насыпать соды.

Оставляем одежду на 30 минут или час, после чего остатки соды и перекиси водорода смываем, а вещь стираем с моющим средством.

Такой способ можно применять на белой ткани из прочных натуральных материалов, таких как хлопок, лен, трикотаж, джинсовые ткани. Также таким способом можно воспользоваться, если пятно ржавчины вы поставили на синтетических тканях – из вискозы, полиэстера.

Соль и уксус

Смешайте 50 мл столового 9% уксуса и 3 столовые ложки соли. Нанесите смесь на пятно и оставьте мокнуть примерно на 40 минут. Когда это время пройдет, смойте смесь с одежды и постирайте вещь в стиральной машине или вручную.

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