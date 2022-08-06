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Как быстро высушить одежду после стирки: 3 простых эффективных способа

6 августа 2022, 04:25

Если одежда еще мокрая после стирки, а вам она срочно нужна, есть несколько способов, как можно ее быстро высушить.

Как быстро высушить одежду после стирки
Как быстро высушить одежду после стирки/ ua.depositphotos.com

Вы только что постирали одежду, она еще ни капли не успела высохнуть, а вам уже срочно нужно ее одеть? Такие ситуации на самом деле не редкость. И первое, что мы делаем, когда сталкиваемся с такой проблемой – это бегаем в панике. Однако паниковать не стоит, ведь любая проблема имеет варианты решения, и эта – не исключение.

Есть несколько способов, как можно быстро высушить одежду после стирки, если вы очень спешите.

1. Махровое полотенце

Одежду раскладываем на махровом полотенце, закручиваем его "рулетиком" и оставляем так на какое-то время. Полотенце впитает в себя большую часть влаги, и тогда одежда сможет быстрее досушиться на свежем воздухе.

Махровые полотенца можно применить и по-другому – бросить несколько из них вместе с мокрой одеждой в стиральную машинку и включить режим отжима. Пока барабан будет крутиться, полотенца будут впитывать в себя лишнюю влагу из вещей.

2. Фен

Быстро высушить одежду после стирки можно с помощью фена. В таком случае нужно повесить вещи на вешалку и направить на них поток горячего воздуха.

Фен лучше держать на расстоянии 30-40 сантиметров.

3. Утюг

Еще один источник тепла, который может помочь быстро высушить одежду – это утюг. Гладить влажные вещи стоит с обратной стороны, чтобы не повредить ткань.

При этом на утюге лучше не включать максимальный режим, чтобы не рисковать одеждой. При выборе режима руководствуйтесь требованиями к типу ткани, из которого ваша вещь пошита.

Если же у вас есть чуть больше времени на сушку одежды – скажем, она вам нужна через сутки – то можно просто развесить ее на улице. Но, чтобы ускорить процесс, не стоит цеплять вещи "на кучу" – лучше развесить отдельно каждую одежку. Также перед тем, как развесить одежду, стоит ее хорошенько встряхнуть – тогда на ткани не будет складок и появится лучший доступ к воздуху.

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