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Как почистить стиральную машину от накипи: 3 простых "домашних" способа, которые сохранят вашу технику

1 августа 2022, 17:02

Чтобы избавиться от накипи в стиральной машинке, не обязательно покупать дорогостоящие магазинные средства – можно справиться и с тем, что есть под рукой.

Стиральная машина, накипь
Как почистить стиральную машину от накипи/ ua.depositphotos.com, Instagram

Стиральная машина помогает нам держать в чистоте все свои вещи, не прилагая практически никаких усилий с нашей стороны. Однако и она сама нуждается в правильном уходе.

После долгого использования машинки на ее ТЭНе (детали, которая нагревает воду до нужной температуры) появляется накипь. Чтобы его удалить, можно применять специальные средства, купленные в магазине. Однако есть способы, как избавиться от накипи в стиральной машине в домашних условиях, собственноручно приготовив свое средство для очистки с разных составляющих.

Главред собрал несколько способов, как почистить стиральную машинку от накипи в домашних условиях.

1. Лимонная кислота и моющие средства

Нужно в большую емкость положить 40 г лимонной кислоты и 8-10 чайных ложек эко-средства для мытья посуды. Затем добавить 2 колпачка кондиционера для белья и 1 биотаблетку для посудомоечной машины (ее нужно предварительно растолочь в порошок). Всё это заливаем небольшим количеством воды – примерно 80-100 г, и тщательно перемешиваем.

Для лучшей эффективности можно даже взбить эту смесь блендером, чтобы образовалась густая пена. Затем заливаем ее в барабан стиральной машины и запускаем стирку при температуре 60 градусов без вещей внутри.

2. Лимонная кислота

Провести очистку стиральной машины от накипи можно и с помощью самой лишь лимонной кислоты. В этом случае насыпаем ее в количестве 25-30 г в отсек для порошка и запускаем стирку при отсутствии вещей внутри, установив высокую температуру и максимальную продолжительность.

После того, как цикл стирки будет закончен, нужно проверить, не остались ли крупные отломанные дольки налета на манжете барабана и в шланге слива.

Таким способом нельзя пользоваться чаще 1 раза в 3 месяца, чтобы не навредить технике.

3. Уксус и сода

Нужно смешать четвертую часть стакана пищевой соды с таким же количеством воды, и залить эту смесь в отсек для порошка. При этом в барабан стиральной машины наливаем две чашки 9-процентного уксуса. Включить стирку на максимальную продолжительность и с высокой температурой.

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