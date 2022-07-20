От пятен не останется ни следа: 5 эффективных способов, как отстирать мазут с одежды

Как отстирать мазут с одежды/ ua.depositphotos.com

Вы чинили что-то дома, неосторожно развлекались в парке аттракционов, или же ваша работа связана с постоянным контактом с таким особо загрязняющим веществом, как мазут? Какой бы ни была причина появления пятен мазута на вашей одежде, отстирать их довольно трудно.

Выходом в этом случае может стать химчистка. Однако если вы мужественно решили самостоятельно дать бой пятнам мазута на вашей одежде, вот несколько способов, которыми вы можете воспользоваться.

Общие правила выведения мазута с одежды

1. Нельзя сгоряча сразу бросать одежду со свежим пятном мазута в стиральную машину. Ваша машинка не способна сама справиться с этой проблемой, однако может сделать еще хуже. Так, пятно "расползется" на большую площадь, а в машинке может остаться неприятный запах.

2. Когда вы выберете, каким способом будете выводить пятно, протестируйте средство на небольшом незаметном месте вещи, и лучше с обратной стороны.

3. Выводить пятно выбранным способом нужно от краев загрязнения к середине, чтобы не разнести эту "неприятность" на еще большую площадь ткани.

4. Чтобы средство для выведения пятна не просочилось на другую сторону вещи, можно подложить под загрязнение клочок плотной ткани.

Читайте такжеКак освежить джинсы летом без стирки: чрезвычайно простой способ, который сохранит ваше время5. Не забывайте о безопасности. Если вы работаете с агрессивными средствами, то стоит воспользоваться резиновыми перчатками, и при этом держать окна открытыми. Если это средство, которое может загореться – например, бензин – ни в коем случае не приближайтесь с ним к включенной плите или другим источникам огня.

6. После выведения пятна мазута одежду нужно постирать полностью – можно в стиральной машине, можно вручную. Это нужно, чтобы убрать остатки средства для выведения загрязнения со всей одежды.

7. А вот сушить вещь после такой процедуры лучше на улице, ведь много средств для выведения пятен от мазута имеют, мягко говоря, не совсем приятный запах. На свежем воздухе он лучше выветрится.

Как отстирать мазут

Вот несколько способов, как можно избавиться от пятен мазута в домашних условиях. Только всегда учитывайте тип ткани, на котором хотите его использовать – более нежные ткани не выдержат слишком жестких средств.

1. Шампунь для авто

Его можно найти в любом автомагазине. Немножко такого средства нужно растворить в воде. Затем кладем туда испачканную вещь на несколько часов. Когда это время пройдет, одежду вынимаем и пятно стираем вручную. Затем бросаем одежду для стирки в стиральную машину.

2. Бензин

Ватным тампоном, смоченным в бензине, протираем пятно от мазута, пока оно не сойдет. Затем стираем одежду полностью.

Однако стоит отметить, что оба способа не подойдут для нежных тканей. Ими можно воспользоваться, если вы замазали, например, джинсы или рабочую одежду.

3. Средство для мытья посуды

Оно может быть не столь эффективным, как первые два способа, однако подходит для стирки более деликатных тканей. Его можно использовать, когда вы замазали мазутом, например, куртку.

В таком случае на пятно наносим гель для мытья посуды, после чего оставляем вещь на 20 минут. Затем застирываем загрязненное место вручную, и завершающий этап – отправляем вещь для стирки в машинке.

Однако средства для мытья посуды могут убрать только свежие пятна мазута, которые еще не успели въесться в ткань.

4. Дегтярное мыло

Это довольно деликатный способ, как избавиться от пятен мазута, поэтому его можно применять на различных тканях. Пятно нужно натереть таким мылом, после чего оставить примерно на 30 минут. Далее стираем пятно вручную, используя для этого щетку. Потом стираем вещь в машинке.

Однако, как и в предыдущем способе, этот вариант также может помочь только со свежими пятнами.

5. Смесь скипидара и нашатыря

Их нужно смешать в пропорции 1:1, после чего таким раствором, смочив в нем ватный тампон, протереть пятно мазута. Вата будет впитывать в себя загрязнение, поэтому ее нужно менять до тех пор, пока пятно не исчезнет совсем. Затем стираем место, где было пятно, вручную. После этого забрасываем вещь в стиральную машину.

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