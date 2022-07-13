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Как отстирать пятна от ягод: 7 эффективных способов, которые не оставят на ткани ни следа

13 июля 2022, 03:12

Избавиться от пятен от ягод можно очень простыми способами, используя лишь подручные средства, которые есть дома.

Пятна от ягод, девушка ест ягоды, малина, красная смородина
Отстирать пятна от ягод можно подручными средствами/ ua.depositphotos.com

Лето в разгаре, самое время, чтобы наесться вволю всех сезонных ягод и фруктов. Но как только вы уютно устроились, чтобы поесть вишен или черешен, как непослушная бубка выскакивает из ваших рук и уютно усаживается на вашей новой одежде, оставив огромное красное пятно.

Знакома такая ситуация? Уверена, что хоть раз в жизни с таким сталкивался каждый. Плохо то, что такие ситуации застают нас врасплох и могут испортить настроение чуть ли не на весь день. Особенно, когда казус происходит вдали от дома и нет возможности здесь и сейчас заменить загрязненную одежду. Но хуже всего то, что отстирать пятна от ягод бывает довольно трудно, и самое трудное – когда это застарелые пятна.

Чтобы не усложнять себе задачу, пятна от сока ягод стоит отстирать как можно быстрее, чтобы они не успели въесться в ткань. Также стоит помнить, что не нужно сразу стирать загрязненное место с помощью мыла, ведь ягодный сок во время контакта с ним только еще больше закрепится.

Итак, давайте, разберемся, какими подручными средствами можно дома отстирать пятна от ягод, тратя на это минимум времени.

1. Кипяток

Натяните ткань, чтобы она не провисала, и поливайте пятно от сока кипятком. От такой горячей процедуры пятно начнет исчезать. Однако нужно помнить, что замачивать одежду с пятном в кипятке – это плохая идея, ведь в таком случае пятно может "расползтись" и стать еще больше, а ткань может полинять.

2. Лимон

Еще одним спасителем в такой ситуации может стать лимон. Однако этот чудо-цитрусовый придет на помощь только в том случае, если пятно от ягод маленькое и еще не успело въесться в ткань. Протрите загрязненное соком место лимоном, после чего погладьте ткань через марлю.

3. Соль

На загрязненное место нужно насыпать большое количество соли, после чего втереть ее руками. Соль на пятне должна оставаться еще не менее, чем 15 минут. Когда пройдет это время, уберите соль, а одежду постирайте в прохладной воде.

4. Лимонная кислота

Подготовьте раствор, в который положите 1 чайную ложку лимонной кислоты, 2 чайные ложки уксуса, после чего добавьте 200 мл воды. Таким раствором нужно протереть пятно. Затем постирайте вещь в обычном режиме.

5. Перекись водорода

Чтобы избавиться от пятна от ягод, можно протереть его раствором перекиси водорода, который нужно смешать с водой в пропорции 1:10. Затем одежду нужно постирать в обычном режиме.

6. Перекись водорода и нашатырный спирт

Смешиваем эти два ингредиента в соотношении 1:1 и наносим на пятно. Далее нужно набраться терпения, ведь вам придется подождать какое-то время до того, когда пятно исчезнет под действием этих веществ. Когда пятна уже не будет, ткань нужно прополоскать в воде при температуре 30 градусов.

Такой способ особенно подходит для борьбы с пятнами от смородины. Однако на цветных вещах его применять нельзя.

7. Раствор для застарелых пятен от ягод

Особенно трудной задачей может оказаться та, когда нужно избавиться от устаревшего пятна от ягод. В таком случае можно подготовить раствор, в который добавить 4 г лимонной кислоты и 40 г 95% этилового спирта. Такой раствор нужно подогреть на слабом огне, после чего замочить им пятно и подождать до полного его исчезновения.

Далее вещь нужно ополоснуть в воде при температуре 50 градусов.

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