Как правильно стирать цветные вещи: 7 золотых правил, чтобы ваша одежда оставалась яркой годами

Как правильно стирать цветные вещи/ ua.depositphotos.com

Цветные вещи наиболее прихотливы в уходе. Из-за частого ношения и стирки они могут потерять свою яркость и сочность и уже не будут выглядеть так опрятно и красиво, как это было сразу после покупки.

Однако если знать основные правила стирки цветных вещей, то ваша одежда прослужит вам еще не один год и будет постоянно радовать взгляд, выглядя, как новая.

Главред собрал советы, которые помогут вам постирать цветные вещи в машинке и вручную без ущерба для них.

1. Почему сортировка вещей – это так важно

О том, что яркие вещи нужно стирать отдельно от темных и светлых, знают практически все. Но на этом сортировка вещей на самом деле не заканчивается. Нужно еще обращать внимание, вещи каких цветов вы кладете вместе в машинку. Так, вместе можно стирать всё, что имеет красный и оранжевый цвет, а также их оттенки. Также вместе можно класть в машинку вещи синего и зеленого цвета – такие цвета, как говорится, между собой "не кусаются".

Обращайте также внимание на типы тканей, ведь каждый из них имеет свои требования к стирке, которые часто могут существенно отличаться. Ранее Главред рассказывал, как правильно сортировать вещи перед стиркой.

2. Что делать со сложными пятнами на цветных вещах

Если на вашей цветной одежде есть какие-то четкие пятна, которые въелись, перед стиркой нанесите на них немного жидкого моющего средства и оставьте так на какое-то время. Также можно замочить одежду до того, как бросать ее в стиральную машину.

3. Стирать одежду стоит наизнанку

Это сохранит ваши вещи от стирания волокон во время стирки. С этой же целью нужно следить, чтобы между бельем и верхом барабана было немного свободного места – примерно на ширину ладони.

4. Температура для стирки цветных вещей – не выше 40 градусов

Режим стирки для цветных вещей должен соответствовать тем требованиям, которые указаны на ярлыке одежды. Нужно ориентироваться именно на это. Однако в целом, как правило, цветные вещи нужно стирать при температуре 30-40 градусов.

Если же вещь еще ни разу не стиралась и вы не знаете, линяет ли она, лучше для первой стирки установить температуру 30 градусов.

Читайте такжеЧто можно стирать в режиме быстрой стирки: 3 правила, которые сохранят ваши вещи в идеальном состоянииЕсли же вы уже знаете, что конкретная вещь линяет, лучше стирать ее вручную, чтобы она меньше времени провела в воде. Проверить, будет ли линять вещь, можно довольно прости способом – намочить ее часть водой и затем приложить белую бумажную или тканевую салфетку.

5. Как правильно выбрать моющее средство для цветных вещей

Нельзя стирать цветные вещи порошком для белых вещей. Лучше сразу приобрести и иметь дома моющее средство, подходящее именно для цветной одежды, или же нейтральный порошок на основе мыла. Также нельзя использовать отбеливатели.

6. Как правильно сушить цветную одежду

Стоит также помнить, что нельзя сушить яркую одежду под прямыми солнечными лучами, ведь тогда цвет будет выцветать. На сохранение цветов также плохо влияет глажка горячим утюгом.

Также лучше сушить такую одежду вывернутой.

7. Как сохранить цвет цветных вещей

Чтобы закрепить цвет на только что приобретенной яркой одежде можно подержать новую вещь в прохладной воде, в которую добавить соль или уксус.

В дальнейшем эту вещь можно каждый раз после стирки полоскать в воде с одним из названных выше веществ. Тогда цвета дольше будут оставаться яркими.

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