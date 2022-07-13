Как отстирать пятна от дезодоранта: 7 эффективных способов, которые не будут стоить вам ни копейки

Как отстирать пятна от дезодоранта/ Instagram, ua.depositphotos.com

Летом дезодорант – это наш незаменимый помощник в борьбе с потом и неприятным запахом, которые так предательски постоянно появляются в жару и портят наш идеальный образ.

Однако такой помощник тоже может принести немало проблем в виде пятен на одежде. Если вас постигла такая неприятность, давайте разберемся, как можно отстирать пятна от дезодоранта.

Для выведения пятен от дезодоранта можно приобрести специальные моющие средства, которые можно подобрать как для черного или белого белья, так и для разноцветного. Однако не обязательно сразу бежать в магазин, ведь с этой проблемой могут справиться также и простые народные средства.

В первую очередь стоит помнить, что чем дольше пятна от дезодоранта оставались на ткани, тем труднее потом их будет отстирать. Поэтому в таких случаях важна оперативность. И результативность вашей борьбы с такими пятнами напрямую будет зависеть от запущенности проблемы.

Также важное правило: вещь, на которой появились пятна от дезодоранта, нельзя стирать в горячей воде, ведь тогда они могут въесться еще сильнее, и избавиться от них будет труднее.

Все народные средства стоит сначала опробовать на небольшом незаметном участке одежды, чтобы увидеть, как ткань отреагирует на такую процедуру.

1. Сок лимона

Он может вывести как следы от дезодоранта, так и желтые пятна от пота. Подходит такое средство для светлых тканей. Если собираетесь применить его на цветной или черной одежде, будьте осторожны, ведь кислота сока может повлиять на цвет.

Залейте пятна соком лимона, чтобы он полностью их покрывал, и оставьте на 2-10 минут в зависимости от степени загрязнения. После этого одежду нужно прополоскать под струей прохладной воды.

2. Средство для мытья посуды с глицерином

Важно, чтобы такое средство было с глицерином – не подойдет любой первый попавшийся гель для мытья посуды. Ведь именно глицерин борется с пятнами такого вида. Для светлых тканей берем прозрачное средство, для темных и цветных его окраска не имеет значения.

Толстым слоем наносим средство на пятна и втираем губкой. Затем вещь оставляем так полежать, а через 30-60 минут стираем вручную.

3. Аспирин

Подойдет для одежды любого цвета. Нужно 2 таблетки аспирина смешать с половиной стакана прохладной воды, смочить раствором пятна от дезодоранта, протереть всё щеткой и оставить на 2-3 часа. Затем вещь нужно постирать.

4. Уксус

Такое средство категорически не подходит для белых вещей, ведь оставляет на них желтые пятна. Для всех остальных его можно использовать.

Нужно смочить в 9%-м уксусе ватный диск и протереть пятна от дезодоранта. Потом оставить одежду на несколько часов, а если пятна старые – то можно и на всю ночь. После этого постирать вещь в стиральной машине.

5. Хозяйственное мыло

Оно может справиться со свежими пятнами – к сожалению, застарелые ему не под силу. Подходит такой способ для всех видов одежды и всех цветов.

Сначала натрите пятна мылом. Затем кусок хозяйственного мыла натрите на терке, стружку растворите в тазике воды и замочите там одежду. Через несколько часов его можно вынуть и постирать.

6. Сода

Еще одно чрезвычайно простое вещество, которое есть у каждого дома и помогает избавиться от пятен от дезодоранта – это сода. Подходит такой способ для светлых вещей. Нужно 4 столовые ложки порошка растворить в половине стакана воды прохладной температуры. Должна образоваться густая паста (если раствор получился слишком жидким, просто добавьте еще соды). Ею натираем пятна на одежде с помощью старой зубной щетки. Пусть вещь так полежит несколько часов, после чего засохшую соду нужно обтереть щеткой, а одежду прополоскать в воде.

7. Водка

Водку нужно смешать с медицинским спиртом, который предварительно развести с водой в равных пропорциях, после чего ватным диском, смоченным в растворе, протереть пятна. Если через несколько минут они не исчезают, нужно оставить вещь пропитываться раствором примерно на час. Дальше одежду постирать.

Этот способ подходит только для темных и цветных тканей.

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