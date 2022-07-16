Зачем стоит класть губку в барабан стиральной машины во время стирки: секрет опытных хозяек

Стиральная машина, губка/ ua.depositphotos.com, Instagram

Для обладательниц кошек и собак всегда был актуальным вопрос, как отчистить шерсть от одежды. Часто от маленьких волосков, которые цепляются к ткани, не спасает даже стирка.

Однако оказывается, что в этом случае спасительницей может стать простая губка. Когда вы собираетесь бросить вещь, на которой оставила свои "следы" ваша кошка или собачка, в стиральную машину, положите вместе с ней губку. Она во время стирки будет собирать на себя всю шерсть.

Пользоваться таким методом можно не только обладательницам и владельцам домашних животных, но и всем остальным. Ведь губка так же хорошо собирает на себя волосы, мелкие нити и тому подобное. Она также может сбить часть катышков с одежды из некоторых вещей.

Также она делает стирку более эффективной, ведь дополнительно отбивает грязь с ткани во время того, как крутится барабан. Кроме того, она еще и помогает экономить моющее средство, ведь активно его вспенивает в барабане во время стирки.

В барабан стиральной машины для лучшего эффекта можно положить сразу две или три новые чистые губки.

Читайте также: