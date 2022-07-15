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Как отстирать жирные пятна: 5 чрезвычайно простых способов с идеальным результатом

15 июля 2022, 05:05

Не пугайтесь, если случайно поставили на одежде жирное пятно. Есть простые и эффективные способы, которые помогут очень быстро от него избавиться.

Жирное пятно, майонез, подсолнечное масло
Как отстирать жирные пятна – 5 способов/ Instagram, tutknow

На вечеринке с друзьями, корпоративе, пикнике или дома на собственной кухне – жирные пятна без устали подстерегают нас повсюду. И как только мы хоть на минуту расслабимся, держа в руках какую-то аппетитную жирную вкуснятину, такие пятна на замедлят и быстро примостятся на одежде.

От таких случаев не застрахован никто, поэтому будет не лишним знать несколько способов, как быстро отстирать жирные пятна с ваших любимых вещей.

Важно попытаться избавиться от жирного пятна как можно быстрее – время здесь имеет едва ли не решающее значение. Если пятно пробудет на ткани долгое время, оно буквально въестся, и избавиться от него будет уже труднее.

Шаг 1. Насыпать абсорбент

Сначала пятно промокаем сухой салфеткой, бумажным полотенцем или туалетной бумагой, чтобы убрать остатки жира, которые еще не впитались в ткань. Затем как можно быстрее нужно засыпать пятно порошкообразной субстанцией, которая впитает в себя жир. Подойдут соль, сода, тальк, крахмал, мел и тому подобное. Порошок оставляем на пятне на некоторое время, после чего стряхиваем его.

Для крахмала достаточно побыть на пятне примерно 15 минут, мел придется оставить на час.

Шаг 2. Отчищаем пятно с помощью подручных средств

Горчичный порошок

Его нужно смешать с водой до состояния кашицы и нанести на пятно на пол часа. Затем стереть щеткой и постирать всю вещь. Однако готовая горчица в баночках и тюбиках не подойдет.

Гель для посуды

Это еще один хороший спаситель. Нужно втереть его в пятно ватным диском, а через 15 минут смыть теплой водой. Так же можно использовать и шампунь для жирных волос.

Хозяйственное мыло

Нужно намылить им пятно и сильно потереть. Затем оставляем на пол часа, чтобы пятно отмокало. После этого вещь стираем либо в стиральной машине, либо вручную.

Глицерин и этиловый спирт

На жирное пятно наносим теплый глицерин и оставляем на 20 минут. Затем нужно протереть загрязненное место этиловым спиртом.

Уксус

Чтобы вывести жирное пятно, можно также воспользоваться уксусом. Для этого его нужно смешать с вдою в пропорции 1:1, полить пятно и оставить на несколько минут. Затем отстирать пятно мыльным раствором под теплой водой. Если пятно до сих пор видно, всё повторить еще раз.

Общие правила выведения жирных пятен

1. Всегда учитывайте тип ткани. Чем она нежнее, тем деликатнее должны быть средства, которыми вы собираетесь выводить пятно.

2. Проверьте, как выбранное вами средство будет действовать на ткань, на небольшом незаметном участке одежды, прежде чем наносить его на жирное пятно.

3. Когда будете отчищать пятно, двигайтесь от краев к центру. Таким образом жир не будет распространяться еще больше на более широкий участок ткани.

4. После очистки следует полностью постирать вещь, чтобы убрать с нее остатки пятна, следы и неприятные запахи веществ, которые вы примените для выведения жира.

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